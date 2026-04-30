LeBron James ya comienza abrir la puerta del retiro

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En una de las declaraciones más sinceras y emocionalmente cargadas de su carrera de más de dos décadas, LeBron James ha abordado el tema que el mundo del deporte ha temido mencionar: el final de su trayectoria profesional. Tras la conclusión de la temporada 2025-2026, el máximo anotador de todos los tiempos dejó claro que la idea de colgar las zapatillas no solo ha pasado por su mente, sino que tiene una motivación central: devolverle el tiempo perdido a su familia, y específicamente a su esposa, Savannah James.

El peso de la corona: Un sacrificio de 23 años

Al ser cuestionado tras el último encuentro de los Lakers sobre si el retiro era una posibilidad real en este verano de 2026, James no utilizó las evasivas habituales. Su respuesta fue contundente y humana:

“Claro que sí. Mi esposa va a tener un montón de tiempo conmigo, porque he tenido que sacrificar mucho el no estar con ella”.

Estas palabras resuenan con un peso especial. Desde que entró en la liga en 2003 como un adolescente de Akron, la vida de LeBron ha estado dictada por un calendario implacable de entrenamientos, viajes, partidos y una disciplina física sin precedentes. A sus 41 años, "El Rey" parece haber llegado a la conclusión de que la deuda más grande que tiene no es con el juego, sino con su círculo íntimo.

Savannah James: El pilar invisible del imperio

La mención directa a su esposa subraya el papel fundamental que Savannah ha desempeñado durante toda la carrera de LeBron. Mientras él construía un legado que incluye cuatro campeonatos de la NBA, cuatro premios MVP y el récord histórico de puntos, Savannah ha sido la encargada de mantener la estabilidad del hogar y la crianza de sus tres hijos: Bronny, Bryce y Zhuri.

James reconoció que el nivel de excelencia necesario para jugar a un alto nivel pasados los 40 años requiere una obsesión que, a menudo, obliga a poner en segundo plano los momentos cotidianos de la vida familiar. "El sacrificio es real", señalaron analistas cercanos al jugador. "Para que LeBron fuera LeBron, alguien tuvo que sostener todo lo demás, y él finalmente siente que es hora de compensar ese balance".

El estado actual de su juego

A pesar de sus reflexiones sobre el retiro, el rendimiento de LeBron James en la temporada 2025-2026 ha desafiado todas las leyes de la biología. Promediando números que muchos jugadores en su plenitud envidiarían, James ha demostrado que sigue siendo capaz de dominar tramos de partidos de Playoffs.

Sin embargo, los rumores sobre un posible "adiós" han cobrado fuerza debido a la situación de sus hijos. Con Bronny James ya consolidado en su carrera profesional y Bryce James en el radar de la NBA, LeBron ha cumplido prácticamente todos los objetivos deportivos y personales que se propuso. La sensación generalizada en la liga es que James ya no juega para demostrar nada, sino por el puro amor al juego, un amor que ahora compite directamente con el deseo de ser un esposo y padre presente a tiempo completo.