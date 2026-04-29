NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 29 de abril

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La jornada de este miércoles 29 de abril en la postemporada de la NBA presenta partidos clave en ambas conferencias, con series que comienzan a definirse. En el duelo entre Orlando Magic y Detroit Pistons, el de la Florida llega con ventaja de 3-1 y con la oportunidad de eliminar al mejor equipo del Este.

En la serie entre Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers, el enfrentamiento se ha vuelto uno de los más parejos. Los canadienses lograron igualar la serie tras ajustar su defensa, limitando el impacto ofensivo de figuras como Donovan Mitchell y cambiando la dinámica del duelo. La franquicia de Ohio sigue siendo favorito por su talento y localía, pero Toronto ha demostrado que puede competir de tú a tú.

Por su parte, en el Oeste, Houston Rockets se enfrentan a Los Angeles Lakers en una serie donde los angelinos lideran 3-1. A pesar de las lesiones importantes como la de Luka Doncic, el quinteto de Hollywood ha sabido imponerse, aunque los tejanos viene de ganar el último partido y busca extender la serie. Además, la posible ausencia de figuras como Kevin Durant añade incertidumbre a un duelo que ha sido más cerrado de lo que refleja el marcador global.

Juegos para hoy en la NBA: 29 DE ABRIL