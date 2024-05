¿Conoce cuál es el mejor protector solar para tu cara?

No todas las pieles son iguales. Por ellos necesitas un protector solar adaptado, no solo a tu fototipo, sino también a las características de tu dermis. Sin embargo, dar con esa crema solar que sea ideal para ti, es un poco complicado, especialmente si tienes que atender detalles como: piel grasa y con manchas, piel seca y sensible.

La buena noticia es que, tras mucho insistir en la importancia de usar protector solar, parece que la demanda ha aumentado, y las marcas se han animado a lanzar una oferta mucho mayor, adaptada a diferentes necesidades. Es muy probable que estés buscando una crema solar que, además de proteger tu piel, no te impida coger colorcito, no engrase o se adapte correctamente a las necesidades.

¿Qué protector solar facial comprar?

Un buen ejemplo es el fluido solar Luminous de Nivea Sun, que además de combatir los rayos UVA/UVB en rostro, cuello y escote, previene contra las manchas y aporta luminosidad. La fórmula de este protector solar facial incluye vitamina E, ácido hialurónico y el ingrediente Luminous 630.

Es una crema adecuada para todo tipo de pieles, que se puede utilizar a diario, y que tras su aplicación deja una sensación muy suave y refrescante en el rostro. Gracias a su fórmula ligera y no grasa, este protector facial no deja una sensación pegajosa al aplicarlo.

Además, ejerce sobre la piel un efecto matificante muy conveniente para el día a día. Así lo especifican los usuarios que lo han reseñado en internet: “Me ha encantado. La textura no es nada pegajosa”, indica una usuaria de Amazon o “No te deja la cara blanca, se absorbe rápidamente”, señala otra.

Todo ello ha hecho que se sitúe en el número uno de los filtros solares más vendidos de su categoría en Amazon, donde registra una nota media de 4,5 estrellas sobre 5.

Cómodo de llevar

Al comercializarse en un bote de 40 mililitros, este protector solar es adecuada para utilizar en casa o para llevar cómodamente en la mochila y el bolso. Su fórmula, además, es biodegradable (al 65%) y respetuosa con los mares, ya que no contiene filtros UV perjudiciales para la fauna marina.