UFC: ¡Increíble! Mira lo que tienen en común estos tres campeones mundiales con Connor McGregor

El pasado fin de semana el peleador español Ilia Topuria sacudió al mundo de las artes marciales mixtas (MMA) al derrotar con un contundente nocaut al hasta entonces campeón reinante, Alexander Volkanovski en UFC 298 y así arrebatarle el título para ser el nuevo monarca de la categoría en la promotora estadounidense.

Topuria tiene 27 años, Sean O'Malley 29 y Dricus Duplessis 30. Son tres de las caras del éxito de UFC, en concreto los campeones del peso pluma, gallo y medio respectivamente.

También tienen en común que coincidieron en UFC 264 el 10 de julio de 2021 (la velada del Poirier vs. McGregor 3) y por entonces ninguno estaba aún rankeado. Es decir, tres reyes que hace menos de tres años eran 'uno más' en la la competición de MMA más importante del mundo. Hoy Ilia es el quinto en la lista libra por libra, O'Malley octavo y Du Plessis noveno.

'El Matador' cerró el círculo ante el legendario Volkanovski en UFC 298, por su parte, 'Sugar' O'Malley consiguió el título del peso gallo tras una victoria sobre Aljamain Sterling en UFC 292; 'Stilknocks' Du Plessis venció por decisión a Sean Strickland en UFC 297 y se convirtió en el primer campeón sudafricano de UFC.

Curiosamente el rey del peso medio debutó en la compañía que dirige Dana White en el mismo evento de Fight Night (20 de octubre de 2020) que Topuria y posteriormente volvieron a coincidir en UFC 264 y en UFC 282. Ambos tenían ya algo de trato y Dricus mostró su favoritismo por el hispano-georgiano de cara al duelo de este contra Volk.

Casualidades entre Topuria, O'Malley y Du Plessis

La relación entre 'Sugar' y Topuria es de rivalidad de cara a la galería. Ambos poseen bastante carisma entre los seguidores de UFC y escenifican una guerra de poder, ya que sólo les distancia una categoría de peso.

O'Malley tiene ahora asuntos que atender como su revancha contra 'Chito' Vera y después probablemente un duelo contra el georgiano Merab Dvalishvili (que acaba de vencer a Cejudo), pero le gusta alimentar la posibilidad de enfrentarse al 'Matador' a corto plazo.

Ayer el estadounidense comentaba en The MMA Hour que no entiende que haya gente que diga que está tratando de evitar a Dvalishvili, cuando está pidiendo a Ilia. De hecho, O'Malley hacía de menos a 'The Machine' Dvalishvili y alababa a Topuria: "Yo habría noqueado a Henry [Cejudo] cuatro veces en esa pelea. Y luego Ilia sale y noquea a Volk, el mejor peso pluma de todos los tiempos en la segunda ronda en una hermosa actuación. Yo lo reto [a Topuria] y los fans de las MMA dicen que es que yo quiero esquivar a Merab".

En cualquier caso, 'Sugar' cree que algún día afrontará una pelea para convertirse en campeón-campeón contra 'El Matador': "Envié mi mensaje a Ilia. Si Merab es el siguiente, Merab es el siguiente. Puedo conseguir a Ilia cuando llegue el momento, pero ahora tengo que concentrarme en Chito".