UFC: ¿Cuáles son las peleas que se disputarán este fin de semana en México?

Ciudad de México recibirá la próxima cartelera de peleas de la UFC en el que se espera la gran pelea con el combate entre : Brandon Moreno vs. Brandon Royval.

Moreno buscará salir del mal momento tras perder el combate por el título ante Alexandre Pantoja. El peleador mexicano genera expectativas en lo que significa su regreso al pentágono.

Brandon Royval levantó la mano para suplir a Amir Albazi cuando el contendiente en racha se vio obligado a abandonar debido a una lesión.

Esta pelea es una revancha puesto que ambos se enfrentaron en noviembre de 2020, pelea en la que Moreno ganó por nocaut en el primer asalto.

¿Cuáles son las demás peleas estelares?

Yair Rodríguez vs Brian Ortega - pelea coestelar

Daniel Zellhuber vs Francisco Prado

Raúl Rosas Jr. vs Ricky Turcios

Yazmín Jáuregui vs Sam Hughes

Manuel Torres vs Chris Duncan

Ilia Topuria quiere defender su título en el Santiago Bernabéu

El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria pasó por rueda de prensa este domingo tras proclamarse campeón mundial en la división de peso pluma UFC y se refirió a la posibilidad de defender el cinturón en el estadio Santiago Bernabéu.

"Pudiendo pelear en el Bernabéu....Siempre en el Bernabéu. Después de eso, no hay nada más", contestó el 'Matador' tras ser preguntado por esta opción.

Topuria se coronó tras arrebatar el cinturón de peso pluma al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto.