¡Batacazo! Ruud sorprende a Novak Djokovic y se mete en la final del Masters 1000 de Montecarlo

El noruego Casper Ruud ha dado la sorpresa en la segunda semifinal del Masters 1000 de Montecarlo al eliminar al número uno del mundo, Novak Djokovic. Ruud se impuso por 6-4, 1-6 y 6-4 en un partido emocionante que duró 2 horas y 17 minutos.

Djokovic, que no llegaba a la final de Montecarlo desde 2015, no pudo mantener su nivel habitual y cometió errores no forzados que le costaron el partido. El serbio comenzó el partido con muchos errores y Ruud aprovechó para romperle el servicio en el segundo juego. El noruego llegó a dominar por 4-1, pero Djokovic reaccionó y logró empatar el marcador a 4-4. Sin embargo, Ruud se impuso en el tie-break y se llevó el primer set.

En el segundo set, la igualdad fue la tónica dominante. Ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el octavo juego, cuando Djokovic logró romper el saque de Ruud y ponerse por delante 5-3. El serbio sirvió para ganar el set y lo consiguió, forzando el tercer set.

El tercer set fue el más emocionante del partido. Ruud comenzó break arriba, pero Djokovic volvió a empatar el marcador. El noruego volvió a romper el servicio del serbio y se puso por delante 4-1. Sin embargo, Djokovic no se rindió y logró empatar el marcador a 4-4. El partido se fue a la muerte súbita, donde Ruud se impuso gracias a una doble falta de Djokovic.

Una victoria histórica para Ruud

Djokovic, que había ganado las cinco últimas ediciones del Masters 1000 de Montecarlo, se queda sin final por primera vez desde 2015. El serbio tendrá que esperar para volver a levantar el título en Mónaco.

Esta victoria es la más importante de la carrera de Casper Ruud. El noruego, que nunca había ganado a un jugador del 'top 3' de la ATP, se enfrentará en la final a Stefanos Tsitsipas, que eliminó a Alexander Zverev en la primera semifinal.

Preguntado por la presan por sus sensaciones partido, Ruud expresó que vencer a un número uno del mundo es algo que nunca había hecho. "Vencer a Novak... Algo que nunca he hecho. Muy, muy feliz. Un poco en estado de shock en este momento. Estaba arriba en el tercer set y luego él volvió. Es típico lo buenos que son estos chicos bajo presión. Estás pensando 'por favor, que esto no se escape'​​​​​​​.