El holandés Van de Zandschulp apea al argentino Schwartzman y pasa a cuartos

Tenis

Domingo 5| 4:46 pm





(EFE).- El holandés Botic van de Zandschulp, 117 del mundo, dio la primera sorpresa de la séptima jornada del Abierto de Estados Unidos al vencer en cinco sets por 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 y 6-1 al argentino Diego Schwartzman, undécimo favorito, y alcanzó los cuartos de final.



Van de Zandschulp, de 25 años, que hace su debut en el primer Grand Slam como profesional, llevó al cuadro principal a través de la fase previa, y tendrá de próximo rival al ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie, que también ganó el partido de octavos al imponerse por 6-3, 6-4 y 6-3 al inglés Daniels Evans, vigésimo cuarto favorito.



El partido que duró cuatro horas y 20 minutos dejó a Van de Zandschulp con 55 golpes ganadores por 72 errores no forzados comparados a los 30 y 50, respectivamente, de Schwartzman, que no tuvo su mejor juego desde el fondo de la pista.



Tampoco restó bien y su saque no le ayudó en los momentos decisivos, aunque remontó dos sets en contra, Schwartzman siempre estuvo a merced del ritmo de juego que le impuso Van de Zandschulp con su tenis más agresivo y subidas a la red que le dieron 38 puntos por 29 para el argentino.



Schwartzman, de 29 años, que jugaba su octavo Abierto de Estados Unidos, se quedó a las puertas de los que hubiesen sido sus terceros cuartos de final en el Abierto después que las jugó en 2017 y 2019.



Con la eliminación de Schwartzman el tenis argentino y latinoamericano se quedó sin representación en el Abierto de Estados Unidos dentro de la competición individual masculina.



Mientras que Van de Zandschulp se unió a Nicolás Escude (1999) y Gilles Muller (2008) como el tercer clasificado masculino en alcanzar los cuartos de final en Flushing Meadows. Había perdido el primer set en sus primeros tres partidos.



Van de Zandschulp era parte de un trío de clasificatorios del US Open que habían alcanzado la cuarta ronda por primera vez desde que el torneo comenzó a mantener récords de clasificación en 1982.



También fue la primera vez en un torneo de Grand Slam que tres clasificados masculinos llegaron a la Semana 2 desde el Abierto de Francia de 1995.



El clasificado holandés ya había eliminado al Noruego Casper Ruud, octavo cabeza de serie, en la segunda ronda.



Ya ha sido una gran temporada para las eliminatorias. El ruso Aslan Karatsev estaba clasificado cuando alcanzó las semifinales del Abierto de Australia de este año. EFE