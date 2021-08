Sudáfrica y Venezuela se ven las caras en la Copa Davis

La eliminatoria de la Copa Davis by Rakuten por el World Group II/Foto cortesía

La eliminatoria de la Copa Davis by Rakuten por el World Group II entre Sudáfrica y Venezuela se llevará a cabo en Nueva York, una semana despues de finalizado el US Open en El West Side Tennis Club, antiguo sitio histórico del US Open los días 18 y 19 de septiembre del 2021.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha confirmado que se jugará en campo neutral tras el acuerdo entre las dos Asociaciones Nacionales. Sudáfrica será considerada como la nación de origen y Venezuela como la nación visitante ya esta última fue originalmente seleccionada como sede de la eliminatoria, pero debido a la frágil situación en el país sudamericano la serie no podrá ser llevada a cabo en el país sudamericano.

“Dado que el núcleo de nuestro equipo de Copa Davis tiene su sede en los EE. UU. Durante septiembre y teniendo en cuenta las estrictas regulaciones de viaje COVID-19 vigentes en todo el mundo, es práctico y pragmático, para todas las partes interesadas, organizar la eliminatoria en terreno neutral, en Nueva York. Nos gustaría agradecer especialmente al West Side Tennis Club por abrirnos sus puertas para hacer realidad esta situación única”, dijo Richard Glover, CEO de Tennis South Africa (TSA).

La serie de partidos al mejor de cinco sets se jugará el fin de semana posterior a la conclusión del US Open, en una cancha dura en el histórico estadio en Forest Hills de 98 años de antigüedad con forma de herradura, que fue sede de las finales del US Championships y US Open desde 1923 hasta 1977.

“Invitamos a todos a venir al West Side Tennis Club para disfrutar de la belleza de nuestro club, ver una forma emocionante de tenis competitivo y ser parte de este evento tan especial. Queremos que este sea el comienzo de traer más eventos de tenis de clase mundial a Forest Hills en los próximos años”, agregó Jason Weir-Smith, Sub Director de Deportes del West Side nacido en África y quien fué la fuerza impulsora detrás de asegurar esta eliminatoria de Copa Davis en el lugar.

La Copa Davis de Rakuten es la competición internacional anual por equipos más grande del deporte mundial. Fundada por el miembro del Salón de la Fama, Dwight Davis, en 1900, la Copa Davis comenzó como un partido de desafío entre EE. UU. y las Islas Británicas, evento llevado a cabo en el Longwood Cricket Club en Boston, Massachusetts. Hoy, más de 120 naciones participan en la competencia./Nicolas Pereira