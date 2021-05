Nadal: "Cuando vas perdiendo, puedes dejarlo o puedes luchar"

Tenis

El español Rafa Nadal, que estuvo perdiendo 6-3 y 3-0 y anuló dos bolas de partido este jueves antes de doblegar al canadiense Denis Shapovalov en el Masters 1.000 de Roma, aseguró al acabar el partido que "cuando las cosas van mal, puedes dejarlo o intentarlo", luchar y "darte una opción".



"Cuando vas perdiendo, sigues, no queda otra, o te dejas ir y estás en la ducha en cinco minutos. Puedes intentarlo, luchar y al menos darte una opción", afirmó Nadal en rueda de prensa tras sellar una gran remontada en tres horas y 26 minutos y ganar 3-6, 6-4 y 7-6(3).



"Yo me digo 'vale, las cosas no van muy bien, puedo fallar con la raqueta, pero no con la cabeza", prosiguió.



Nadal, nueve veces campeón en el Foro Itálico, reconoció que después de remontadas como la de este jueves se siente satisfecho y con más confianza de cara al futuro.



"Te vas con la satisfacción de haber hecho un esfuerzo importante, esto es deporte. Luchas aunque las cosas parezcan imposibles. Y por un partido que ganas de esta manera, merece la pena el esfuerzo de un año", dijo.



Explicó que, tras este desgaste de energías, su principal preocupación es recuperarse de la mejor forma para el duelo de cuartos de final de este viernes, que será ante uno entre el alemán Alexander Zverev, su verdugo en Madrid, y el japonés Kei Nishikori.



Y manifestó su optimismo con miras a las posibilidades de llegar a Roland Garros en un estado de forma suficiente para competir al máximo.



"Tendré dos semanas para prepararme. Intento luchar día a día y creo que tendré opciones de llegar bien preparado a Roland Garros, más allá de lo que pase mañana", aseguró. EFE