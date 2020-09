Carreño sobre la descalificación de Djokovic: Estaba en shock

Tenis

Domingo 6| 6:15 pm





El español Pablo Carreño, que este domingo se enfrentaba en octavos de final a Novak Djokovic en el Abierto de EE.UU. cuando el serbio fue descalificado, tras golpear de manera accidental con una pelota a una jueza de línea, aseguró que estaba "en shock" en el momento en el que todo sucedió.



"No vi el momento en el que (Djokovic) lanzó la bola. Estaba mirando a mi entrenador celebrando el punto y cuando volví a mirar la jueza estaba en el suelo", contó Carreño sobre el incidente, que se produjo cuando el de Gijón le acababa de romper el saque a su oponente.



"Soy muy aprensivo con este tipo de cosas así que estaba un poco en shock", confesó el español, que describió cómo vio a la jueza "tirada en el suelo, con la mano en el cuello", y que le "costaba respirar".



Carreño dejó muy claro que cree que el golpe de 'Nole' no fue intencional: "No creo que nadie, ninguno de nosotros, lo hace de forma intencional. Es el momento, le rompí el saque y tiró la bola. Creo que fue mala suerte".



Opinó, además, que los árbitros del partido tomaron la decisión adecuada, aunque fuera dura: "Las normas son las normas. Este tipo de cosas nunca nos gustan. El árbitro y el supervisor hicieron lo correcto pero no es fácil".



El vigésimo cabeza de serie afirmó ante la prensa que "Novak es un gran jugador y una gran persona", y dijo que sentía mucho la situación porque "no es la forma en la que quiero llegar a cuartos"



"Estaba jugando mi partido, jugando bien y disfrutándolo", agregó Carreño, que dijo que se queda con las "buenas sensaciones en la pista, no sólo de juego sino mentalmente".



"Al final pasó lo que pasó, pero habrá que intentar olvidarse de eso y centrarse en el próximo partido", zanjó.

EFE