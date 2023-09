Welcome.US 2023: ¿A qué hora comienza la inscripción para solicitar el parole humanitario?

La plataforma Welcome Connect ha dado inicio a la inscripción para todas las personas interesadas en acceder al programa. A continuación, te proporcionamos información sobre el horario de registro de acuerdo a tu país. Welcome.US es la organización encargada de administrar Welcome Connect, una plataforma que facilita la migración legal a los Estados Unidos. El proceso de inscripción comenzó el martes 15 de agosto para quienes buscan un patrocinador y desean solicitar la libertad condicional humanitaria. Aquí te indicamos a qué hora puedes registrarte según tu país de residencia:

Nicaragua: 9:00 am (hora estándar del centro)

Haití: 11:00 am (hora estándar del este)

Cuba: 11:00 am (hora estándar del este)

Venezuela: 11:00 am (hora estándar del este)

Ucrania: 6:00 pm (hora de Europa del Este)

Estos países son los elegibles para ingresar a Estados Unidos a través del parole humanitario.

¿Cómo inscribirse en Welcome.US?

Beneficiarse de Welcome.US puede ser una excelente oportunidad para establecerse legalmente en los Estados Unidos. A continuación, te presentamos los pasos que debes seguir:

Al intentar crear una cuenta en Welcome.US, recibirás un correo electrónico para verificar tu dirección de correo. Luego, deberás completar un formulario con tus datos personales, incluyendo nombre, apellidos, número de teléfono y otros detalles necesarios. Posteriormente, seguirás las instrucciones del proceso de registro.

También deberás completar un curso en línea proporcionado por Welcome.US. Este curso es sencillo e incluye información sobre la libertad condicional humanitaria, el formulario I-134A y otros temas relacionados.

Una vez registrado como beneficiario, tendrás acceso a los patrocinadores disponibles. Tendrás la oportunidad de interactuar con hasta siete posibles patrocinadores.

Dentro de tu cuenta de beneficiario, encontrarás la sección de conexiones, donde podrás visualizar los patrocinadores disponibles. El propio sitio de Welcome.US te notificará cuando un patrocinador intente ponerse en contacto contigo.

Es crucial que respondas a estas notificaciones de manera oportuna, ya que, de lo contrario, el sitio podría cancelar la solicitud de contacto, brindando así la oportunidad a otros posibles beneficiarios.

Las conexiones pendientes se mostrarán en color naranja, mientras que las conexiones establecidas se destacarán en verde.

¿Qué países aplican al parole humanitario a través de Welcome.US?

Los ciudadanos de los siguientes países pueden aplicar para buscar patrocinadores:

Venezuela

Haití

Nicaragua

Cuba

Ucrania

Esta lista de países se basa en las regulaciones establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Si eres de otro país y deseas obtener un patrocinador, lamentablemente no será posible.

¿Qué es Welcome.US?

Welcome.US es una iniciativa estadounidense que busca brindar oportunidades a millas de personas que desean establecerse en los Estados Unidos mediante un permiso humanitario.

¿Qué es la libertad condicional humanitaria?

El parole humanitario o permiso humanitario permite a una persona ingresar legalmente al territorio de los Estados Unidos. Esta opción está disponible para ciudadanos que se encuentren en situaciones de emergencia y deseen ingresar al país, pero no puedan hacerlo por diversas razones.