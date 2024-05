¡Un Beatle con mucha plata! Así es cómo Paul McCartney logra ser el músico más facturador del Reino Unido

Han pasado muchos años desde que la icónica banda británica Los Beatles decidieron separarse y cada uno comenzar su carrera individual con mucho éxito. Fue el caso del cantante Paul McCartney, quien ha llevado su música a otro nivel y hoy está siendo reconocido como el primer músico multimillonario del Reino Unido, según la lista Sunday Times.

Fue durante la reciente publicación del listado oficial 2024 que el nombre del artista figuró, asegurando que alcanzó superar la línea de los mil millones de libras esterlina, que se traducen $1,26 mil millones aproximadamente, según los cálculos realizados.

Los factores detrás del dinero

El portal no dudo en exponer todas las labores que ha realizado el compositor nacido el 18 de junio de 1942 en Livelpool, como la multitudinaria gira que realizó en el 2023 por diversos países del mundo, donde deleitó a sus seguidores con sus más grandes hits como “No more lonely Nights”, “Find my way”, “Pipes of piece”, “Coming up” entre otras.

Igualmente, la lista menciona que el valor de la discografía que el británico ha logrado vender por todo el mundo, es parte fundamental de que hoy sea reconocida con un imperio de mucho dinero, en especial por relanzamiento que se hizo en el año 1970 del documental “Let It Be”, canción icónica escrita y lanzada por él.

Finalmente, la lista mencionada que la eterna compañera de Paul, Nancy McCartney es también parte fundamental de impulsar la jugosa fortuna, siendo un ejemplo de patrimonio familiar.

Otros famosos en la lista

Dua Lipa, Harry Styles, David y Victoria Beckham, Mike Ashley, Sir Richard Branson, Alfie Best and Family, ingresan la lista como artistas con cantidades de dinero en el mundo.