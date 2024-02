Ilia Topuria se lleva el primer cinturón de campeonato a tierras españolas (+Video)

Ilia Topuria (15-0-0) se ha convertido en el nuevo campeón del peso pluma de la UFC tras derrotar al australiano Alexander Volkanovski (26-4-0) por nocaut técnico en el segundo asalto del UFC 298 celebrado en el Honda Center de Anaheim.

El peleador hispano-georgiano dominó el combate desde el principio, controlando el centro del octógono y conectando los mejores golpes. En el segundo asalto, Topuria desató una feroz ofensiva que obligó al árbitro a detener el combate, proclamándolo nuevo campeón del peso pluma.

Topuria, conocido como "El Matador", había pronosticado que ganaría el título por nocaut en el segundo asalto, y no defraudó a sus seguidores. Tras la victoria, Topuria se mostró emocionado y orgulloso de haber hecho historia para España y Georgia.

Un momento histórico para España

No fue en el primer asalto (lo que había pronosticado), pero sí en el segundo. La pelea duró siete minutos. No hicieron falta más. Controló, observó y remató. 'Volk' no tuvo oportunidad alguna. "Yo estuve esperando mi oportunidad en el segundo asalto. Él me conectó algunos golpes y se reía, pero yo pensaba: 'Ahora llegará mi turno. Espera", fueron sus palabras minutos después.

La victoria de Topuria es un momento histórico para el deporte español. Es el primer español en ganar un título de la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo.

Con su victoria, Topuria se une a un grupo selecto de luchadores que han ganado el título de la UFC, como Khabib Nurmagomedov, Israel Adesanya y Kamaru Usman.

El futuro de Topuria

Topuria se ha convertido en una de las estrellas emergentes de la UFC. Su futuro en la organización es brillante y se espera que defienda su título con éxito en numerosas ocasiones.

Tras su victoria en UFC 298 llegó una avalancha de sucesos con 'El Matador' como protagonista: el reto a Connor McGregor, junto a una posible velada en el Santiago Bernabéu suenan como principales planes a futuro, sin embargo sobre el aire aparece una revancha con Volkanovski (pedida por el propio australiano).