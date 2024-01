Aspirante al título de la UFC quiere una pelea ante Conor McGregor en el Santiago Bernabéu

Ilia Topuria rezuma confianza antes del combate que el próximo 17 de febrero en Anaheim (Estados Unidos) contra el australiano Alexander Volkanovski, en el que aspira a conquistar el título de campeón de la UFC.

Pero su gran objetivo lo tiene en pelear en España sueña con una pelea en 2024 contra el legendario Conor McGregor en el estadio Santiago Bernabéu.

P: Se da por sentado que la UFC va a venir a España en 2024. ¿Un combate en el Santiago Bernabéu contra Conor McGregor sería el escenario ideal?

R: Sería el escenario perfecto, algo súper divertido. Me motiva pelear con Conor, sería algo súper divertido para todos los fanáticos. Va a ser una buena experiencia para todos.

P: Ha mostrado su intención de poner fin a todo en el primer asalto. ¿Visualiza el combate?. ¿Tiene en la cabeza cómo puede ser?

R: Lo visualizo una y otra vez y en todas las visualizaciones me veo como ganador en el primer asalto. Me he preparado por y para ello.

P: ¿Qué supone para usted ser el referente de las artes marciales mixtas en España?. ¿Cómo lleva el peso de algo así?

R: Llevo con muchísimo orgullo ser el representante de esta disciplina en España. Al mismo tiempo me siento súper agradecido por recibir tanto reconocimiento y tanto apoyo por parte de la gente que me sigue. Estoy seguro de que van a estar bien representados el 17 de febrero.

P: ¿Siente que está abriendo camino en España?

R: Sé que estoy abriendo camino en España para todos aquellos que se estén esforzando para llegar a la cima de este deporte y a la liga más importante, que es la UFC. Creo que van a tener las cosas un pelín más fácil de lo que yo las tuve en su día.