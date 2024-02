¿Se va de Las Vegas? El Canelo Álvarez con nuevo destino para sus peleas

El mexicano Saúl Álvarez es un habitual peleador de la ciudad del pecado, Las Vegas, pero estaría dispuesto a sumar una nueva localidad para sus combates, dependiendo de ciertas condiciones, incluso volvería a subirse a un cuadrilátero en su país natal.

"Canelo" iría a pelear a Arabia Saudita con una sola condición: que le paguen el doble de lo que gana en la actualidad. Y es que el país árabe se ha vuelto

El pugilista mexicano tiene la intención de pelear en un lugar diferente, en otro país, pero la condición económica será vital.

“Si me pagan lo doble de lo que gano ahorita sí voy para aquellos lados”, dijo en entrevista con TV Azteca cuando le preguntaron si pelearía en Asia, Europa o Medio Oriente. “Si no qué necesidad…”

El entrenador Eddy Reynoso dijo hace unos días que esperan hacer tres peleas este año y que Canelo tiene la intención de hacer una en Arabia Saudita.

En dicho país se está impulsando el pugilismo con grandes carteleras y con millonarias bolsas. Y aunque el campeón indiscutido dejó en claro que no necesita del dinero, si tiene qué ver por su patrimonio y por eso exigiría mucho más de lo que gana ahora.

“Pero sí voy a ir a otro lado y pelear en otro lugar, pues que me paguen lo doble de lo que gano”, añadió. “ A estas alturas de mi carrera no es que ande necesitado, pero creo que tengo que ver por mi patrimonio más que nunca”.

Toda la carrera de Canelo se ha desarrollado en México y Estados Unidos y como campeón del mundo solo ha peleado tres veces en su país. La afición es importante para el pugilista y la única manera en que sacrificaría que la gente tenga la facilidad de ir a verlo sería si le pagan lo que pide.

“La única razón (por la) que yo me movería y dejaría la oportunidad que me fueran a ver a Las Vegas o cualquier lado de Estados Unidos sería por eso”. aseveró.

“Me gustaría Abu Dhabi, Dubai, Arabia Saudita”, comentó Canelo Álvarez. “En el Madison (Nueva York) también me encantaría, la Esfera (Las Vegas) también me encantaría, el estadio de los Cowboys me encantaría otra vez, fue una experiencia muy bonita”.

Y en México no dudó en mencionar el Estadio Azteca, el mítico escenario que se encuentra en la ciudad de México, consciente de que es complicado hacer funciones grandes en su país, pero que sí se podría concretar.

“Siempre pelear en México me motiva muchísimo, es muy complicado hacer una pelea aquí y de esa magnitud, lo digo por experiencia (luego de la función en Guadalajara el año pasado), pero claro, siempre existe la posibilidad de venir a pelear a México”.