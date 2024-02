Canelo Álvarez revela quién será su próximo contrincante (+Detalles)

Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial indiscutido en la división de peso supermediano, reveló en un medio mexicano la próxima fecha de su pelea y descartó que sea con su compatriota Jaime Munguía.

"Ahorita estamos afinando unos detalles para la pelea de mayo, todavía no puedo anunciar nada, pero pelearé el sábado 4 de mayo en Las Vegas", dijo el mexicano en TV Azteca Deportes.

"Siempre salen, ya están saliendo más rivales. No paramos, pero siempre procuro pelear en mayo y septiembre, las fechas mexicanas. Siempre me gusta procurar esas fechas. Estamos afinando unos detalles ahí para la pelea de mayo, pero va a ser una pelea interesante como siempre me gusta para la gente", agregó Canelo.

La prensa ha especulado muchos sobre el rival que tendrá el mexicano en su primera pelea del 2024. Los nombres que han sonado como serios candidatos son Jermall Charlo y Terence Crawford.

Jermall es hermano de Jermell, rival que el Canelo le ganó en septiembre del 2023.

Charlo (33-0, 22 KOs) actualmente es el campeón interino del peso mediano del CMB y Crawford (40-0, 31 KOs) es campeón mundial indiscutido en la división de peso Wélter.