Mahomes se exhibe ante Jackson y Chiefs ganan a Ravens duelo deinvictos

El duelo de los jóvenes mariscales de campo estelares de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) tuvo este lunes como gran protagonista y triunfador a Patrick Mahomes, que dirigió a su equipo de los Chiefs de Kansas City al triunfo de visitantes por 20-34 ante los Ravens de Baltimore, liderados por Lamar Jackson.



Los Chiefs (3-0), actuales campeones del Super Bowl, encabezados por Mahomes, que ofreció un espectáculo deslumbrante durante todo el partido, lo demostraron en el campo con un dominio completo en todas las facetas del juego.



Mahomes jugaba, bailaba y saltaba dentro y fuera del paquete de protección, en una exhibición completa de confianza, preparación física y mentalidad ganadora.



A veces, simplemente retrocedía y lanzaba tiros precisos a los compañeros de la ofensiva mejor colocados.



La nota dominante fue que casi todo lo que hizo funcionó contra una defensiva de Baltimore superada que había permitido solo dos touchdowns en sus primeros dos partidos, pero que sucumbieron por completo ante los campeones de la NFL en duelo de equipos invictos.



Con Mahomes como figura y líder indiscutible durante todo el encuentro, los Chiefs pusieron punto final a la racha ganadora de 14 partidos seguidos de temporada regular de los Ravens, mientras extendían la suya propia a 12 (incluidos los playoffs).



Mahomes completó 31 de 42 para 385 yardas y cuatro touchdowns. No fue interceptado y evitó ser derribado, dejando en 133,5 el índice de pasador.



Los Chiefs lideraban con 10-27 al concluir la primera parte y aguantaron para derrotar a Baltimore (2-1) por tercer año consecutivo.



En un duelo entre Mahomes, el Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL del 2018, y el ganador del mismo galardón el año pasado, Jackson no fue rival frente al mariscal de campo cuyo currículum también incluye un trofeo de MVP del Super Bowl.



Jackson completó 15 de 28 pases para 97 yardas y corrió para 83 yardas, 30 de ellas en un acarreo durante la primera posesión de los Ravens.



El veloz mariscal de campo de los Ravens tiene marca de 21-4 como titular de Baltimore, y tres de esas derrotas las ha sufrido en los enfrentamientos que ha protagonizado contra Mahomes y los Chiefs.



El equipo de Kansas anotó touchdowns en sus dos primeras posesiones, una en una carrera de Mahomes y la otra en un pase, para una ventaja de 3-13.



Luego de esa segunda anotación, el novato de los Ravens, el receptor abierto Devin Duvernay, fildeó la patada inicial y corrió por la línea lateral derecha para un touchdown de 93 yardas, que fue otra de las jugadas espectaculares que dejó el partido con el que se cerró la tercera semana de competición de la NFL.



Kansas City siguió con un triple y out, pero Baltimore simplemente no pudo contener a Mahomes por mucho tiempo.



Después de recuperar la pelota, Mahomes completó pases de 29 y 18 yardas antes de encontrar al receptor abierto Tyreek Hill para una anotación de 20 yardas que coronó una serie de 73.



Un pase de touchdown de 49 yardas de Mahomes al receptor abierto Mecole Hardman puso a los Chiefs arriba por 17 en el medio tiempo. La única otra vez que Jackson se quedó atrás por tanto en el descanso en un partido de la NFL fue el año pasado, cuando los Chiefs tenían una ventaja de 23-6.



Mahomes frenó en la segunda mitad antes de que Baltimore se acercara con el parcial de 20-27, pero, de inmediato, el mariscal estrella de los Chiefs demostró por qué es el jugador mejor pagado de la liga y posiblemente el mejor de la NFL en su posición.



Durante una serie de 13 jugadas y 75 yardas que produjo el marcador definitivo, Mahomes convirtió un tercero y 5 con un pase de 18 yardas y corrió para 12 yardas en un tercero y 10.



Mahomes lanzó un pase de 12 yardas con el brazo lateral al receptor abierto Sammy Watkins para preparar un primer y gol en la 2 de Baltimore, desde donde luego lanzó un pase de touchdown al tacleado Eric Fisher con 8:14 minutos por disputarse.



Las acciones espectaculares de Mahomes fueron presenciadas por una pequeña asistencia de 250 aficionados que se encontraban en los asientos y que eran familiares directos de los jugadores, entrenadores y personal de la oficina principal de los Ravens. / EFE