Roger Gutiérrez iniciará en Maracaibo su camino hacia un nuevo título mundial

El ex campeón del mundo de la AMB, el zuliano Roger Gutiérrez, iniciará en su Maracaibo natal el camino hacia un nuevo cinturón del mundo cuando protagonice la pelea estelar de la cartelera “Sentir Zuliano” frente al complicado mexicano Alan “Supermán” Ayala, en combate a 10 rounds en el que estará en juego la faja de peso ligero de Fedecentro a realizarse en el Palacio de Eventos el sábado 18 de mayo.

El choque representa la pronta reaparecida de “The Kid”, quien viene de caer en febrero de este año ante el ruso Zaur Abdullae v en una decisión unánime en Rusia, pero además será un reencuentro con su público después de poco más de un año cuando derrotó con un imponente nocaut al dominicano Henry Delgado en la Tierra del Sol Amada.

“Estoy orgulloso de regresar a mi tierra y que este sea el punto de partida para una nueva oportunidad al título. Sabemos que esto será una guerra, por eso me estoy preparando con muchísimo ímpetu para dar el mejor espectáculo al público”, respondió Gutiérrez en rueda de prensa celebrada este lunes en Maracaibo y que sirvió como anuncio del enfrentamiento entre el venezolano y el mexicano.

“Me siento muy agradecido con todos los patrocinantes y todos los que están haciendo posible esta cartelera. Siempre es un gran orgullo pelear en mi tierra”, cerró el recio peleador de las 135 libras (61,3 kilos), quien mantiene registro de 27 triunfos, de los cuales 21 fueron por la vía del nocaut, por seis caídas. Su rival, Ayala, cuenta con 11 victorias, cuatro de ellas en las últimas cinco apariciones, con siete de las mismas antes del límite.

Maracaibo, una tierra con compromiso

Créditos: Luis Bravo

La cartelera “Sentir Zuliano” representa un esfuerzo económico y logístico digno de elogiar de parte de un grupo de empresas lideradas por Magnatech, IMSUCA, El Pozón del Saladillo, Sabor Zuliano y Viba Gym, la cual, no dudó ni un segundo en convencer a uno de los mejores peleadores criollos de la actualidad para volver a demostrar su clase en estas tierras. Recordemos que Roger Gutiérrez entró a la historia del boxeo venezolano como el tercer monarca mundial nacido en el Zulia, luego de Betulio González y Lorenzo Parra.

“Creemos en Maracaibo como una ciudad que merece y responde a los compromisos con sus principales figuras del deporte y este es el caso de Roger

(Gutiérrez), quien es una figura en la actualidad y como campeón del mundo representa un ejemplo para el nuevo semillero de deportistas que como empresa estamos apoyando”, fueron las palabras del empresario José Araujo, CEO de Magnatech e IMSUCA. “La intención es que podamos traer próximamente otro combate con Roger por la disputa del título GOLD del peso ligero”.

Alexander Araujo, gerente general de Magnatech y organizador del evento, resaltó que “es un reto que asumimos en realizar el combate en un escenario de primera línea como el Palacio de Eventos, pero sabemos que la afición zuliana responderá. Será un evento estilo Las Vegas”.

Cartelera con todo

El reconocido promotor Rafael Morón, presidente de la empresa Morón Box, aseveró a los periodistas que “lo que verán este 18 de mayo es un espectáculo de primera. Se trata no solo de la reaparición de Roger como un ex campeón del mundo, sino que podrán ver en acción a varios de los mejores prospectos del país. Varios de ellos tenemos la esperanza que pronto estarán peleando por títulos mundiales”.

Además del ex campeón súper pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), otros nueve careos se llevarán a efecto, destacando la presencia de prospectos venezolanos como Géremi Vera, José “Cañón” Aray y Rodrigo Ramírez, este último rankeado como número nueve del mundo en peso minimosca, entre otros, además de la aparición en cartelera de una pelea de la rama femenina en la categoría profesional.

“Es primera vez que voy a pelear en el Zulia, pero me siento emocionado por ello. Esta es una tierra de boxeo y estoy confiado que la preparación que he realizado me lleve a ganar el combate”, puntualizó Ramírez, en tanto Vera, invicto en seis enfrentamientos y señalado como un súper prospecto por la empresa promotora, resaltó que está “muy bien preparado y orgulloso por pelear en la misma cartelera que Roger, quien es un ex campeón del mundo”, dijo.