¿Por qué será? Reconocido periodista mexicano es vetado del combate del Canelo Álvarez

No hay dudas que este sábado 4 de mayo es una de las fechas más esperadas por los fanáticos del boxeo. Y es que en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Saúl "Canelo" Álvarez tendrá un duelo interesante contra su compatriota Jaime Munguía por el título indiscutido del peso supermediano.

Pero las emociones de este combate no solo se vivirán en el cuadrilátero. Desde horas antes la polémica se ha convertido en otro de los protagonistas, y no solo por la guerra de palabras entre Canelo y Óscar de la Hoya, sino también por el veto que le impuso el boxeador a un reconocido periodista mexicano.

Según información del diario El Universal, David Faitelson ha sido vetado por el Canelo, una situación que ha puesto tanto al periodista como al canal Televisa a buscar soluciones desesperadas. Ambos tienen la duda si retornar a México para hacer las intervenciones desde un foro, o si quedarse en Las Vegas para hacerlas desde algún punto de la ciudad.

"Televisa ha intentado por todos los sentidos conseguirme la acreditación. Si no se puede conseguir encontraremos la fórmula para que yo esté participando en la transmisión y no dentro de la arena", afirmó Faitelson a El Universal.

¿Qué sucedió entre David Faitelson y Canelo Álvarez?

El pasado miércoles David Faitelson se enteró por primera vez de su veto al combate cuando llegó al MGM Grand de Las Vegas para retirar su acreditación. Y es que allí le informaron que tenía negado el acceso a las conferencias de prensa, la ceremonia de pesaje y la pelea en sí.

"No nos digamos mentiras. Todos sabemos la situación. Yo lo único que lamento muchísimo es que esto sienta un precedente, y que de ahora en adelante cualquier directivo o deportista dirá: 'no habla bien de mí y me critica, entonces no lo dejaré entrar'. Ese es el problema. Ya tengo 38 años viniendo a Las Vegas para cubrir boxeo", mencionó.

Hasta los momentos se mantiene la incertidumbre si Televisa logrará alguna solución para que el periodista pueda estar presente en la transmisión de la pelea, ya sea desde el propio escenario o en la Ciudad de México.