El criollo "Manotas" González fue noqueado en el inicio de la cartelera Canelo-Munguía

Comenzó la esperada velada en Las Vegas, Nevadas, que recibirá una cartelera de alto impacto para el boxeo mundial, con la pelea estelar entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jaime Munguía, pero el evento arrancó con la pelea entre el venezolano Johan "Manotas" González ante Jesús Ramos.

El resultado no fue tan beneficioso para el púgil carabobeño, que fue noqueado en el noveno asalto por el "Mono" que estaba siendo más dominante en lo que iba de combate. Ramos comenzó con mucha velocidad, pese a que el criollo González estaba conectando fuertes golpes a la zona media, pero algunos no eran tan contundentes, cosa que no le permitieron en las tarjetas previamente antes de ir a la lona.

Ramos salió en ese ring decidido a castiga y lo hizo con varias manos que mandaron a la lona al "Manotas", quien recibió cuenta de seguridad por parte de referí y siguió peleando, pero seguidamente lo volvieron a derribar, lo que hizo que el tercer hombre en el ensogado detuviera la pelea.

Tras la decisión, el "Manota" González se mostró un poco inconforme, incluso se le escuchó en la transmisión televisiva, "Estoy bien, podía seguir, pero hay que respetar la decisión entonces".

De esta manera, el pegador de 33 años quedó con su récord en 34-3, traduciéndose este revés como la primera vez que es derrotado por la vía del sueño. Mientras que Ramos deja su foja en 21-1.