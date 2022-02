Mayweather: ¿Quiero que alguien rompa mis récords? Sí, pero no los van a romper

Boxeo

Daniel Abreu | @dandjabreu

Floyd Mayweather figura entre los diez mejores boxeadores de toda la historia, en la sexta posiciòn por detrás de Émile Griffith, Tony Canzoneri, Muhammad Ali, Joe Louis y Sugar Ray Robinson.

Esta clasificación fue presentada por la míticarevista The Ring que llega a su aniversario número 100.

'Money' no pudo quedarse callado y en una entrevista con The Pivot Podcast, dijo: "En los libros de historia, mi nombre vivirá para siempre. La diferencia entre yo y cualquier otro boxeador es que mis récords están para quedarse. ¿Quiero que alguien rompa mis récords? Sí, pero no los van a romper".

Para empezar, el estadounidense tiene un récord perfecto en el cuadrilátero de 50-0, además de generar más de 1400 millones de euros en venta de taquilla a lo largo de su carrera, con la pelea que más ingresos ha generado que fue contra Manny Pacquiao, recogiendo 4,4 millones de compras.

"Quería que mi padre estuviera orgulloso de mí,lo primero. Cuando él decía: 'mi hijo romperá todos los récords', eso me quedó grabado. Además de eso, quería que mi propia gente estuviera orgullosa de mí. No hay nadacomo ese sentimiento. Soy más que el 'sueño americano".

Desde 2006, Mayweather compró los derechos de su imagen para crear su propia marca y promotora: "Soy mi propio jefe. Hagolo que quiero hacer y digo lo que quiero. Cambié toda mi dinámica de cómo se les paga a los deportistas. He estado peleando desde que Michael Jordan jugaba baloncesto. Estuve invicto desde entonces hasta ahora, que la carrera de LeBron James casi ha terminado y todavía me pagan. Dicen que LeBron es el deportista de la década, entonces ¿soy yo el deportista del siglo?", se preguntó Floyd.