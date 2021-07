Dressel reclama el trono de Phelps

Olimpismo

El estadounidense Caeleb Dressel llega a la capital japonesa, donde aspira a colgarse seis medallas de oro, dispuesto a reclamar el trono de la natación mundial que quedó vacante tras la retirada del legendario Michael Phelps a la conclusión de los Juegos Olímpicos de Río.



Nadie ha hecho más méritos que Dressel, ganador de ocho medallas, seis de ellas de oro, en los pasados Mundiales de Gwangju 2019, para ceñirse la corona de Phelps.



Sin embargo, no lo tendrá nada fácil el nadador norteamericano que no sólo tendrá que luchar contra el recuerdo de Michael Phelps, sino que además se encontrará en Tokio con un puñado de formidables rivales dispuestos a impedir su llegada al trono.



Empezando por el australiano Kyle Chalmers, vigente campeón olímpico y que se perfila como el principal rival de Caeleb Dressel en los 100 libre, la primera de las tres pruebas individuales que el estadounidense nadará en el Centro Acuático de la capital japonesa.



El nadador oceánico, que tuvo que rendirse ante la superioridad de Dressel en la final de los Mundiales de Gwangju, parece haber recuperado, tras someterse el pasado mes de noviembre a una intervención quirúrgica en el hombro, el nivel que le llevó a colgarse el oro en los Juegos de Río con tan sólo 18 años.



Pero Chalmers no será el único rival de Dressel en la final del hectómetro, en la que el de Florida deberá vigilar muy de cerca al ruso Kliment Kolesnikov, que llega a la cita con la mejor marca mundial del año.



Una dura oposición que no impedirá al estadounidense, ganador de los dos últimos Mundiales, partir como el máximo favorito al oro en una prueba en la que Caeleb Dressel intentará asaltar el récord del mundo del brasileño Cesar Cielo, vigente desde el ya lejano año 2009.



El mismo objetivo que Dressel buscará en los 50 libre, en los que el norteamericano se quedó a tan sólo 13 centésimas de la plusmarca del brasileño Cielo, tras nadar en 21.04 segundos en las pruebas de selección estadounidenses celebradas el pasado mes de junio.



Aunque si hay una prueba en la que nadie discute el triunfo del norteamericano es en la de los 100 mariposa, distancia en la que Dressel no sólo es el ganador de los dos últimos Mundiales y plusmarquista universal, sino que posee cinco de las seis mejores marcas de todos los tiempos.



Si en las tres pruebas individuales Caeleb Dressel, que cumplirá 25 años el próximo mes de agosto, deberá rendir al máximo para poder subir a los más alto del podio, no menos exigente será su participación en los relevos.



Especialmente en el 4x100 estilos donde el cuarteto estadounidense, que nunca ha perdido una final olímpica, tendrá un feroz rival en el equipo británico.



De hecho, Gran Bretaña ya arrebató el oro a los norteamericanos en los pasados Mundiales de Gwangju, gracias a la sobresaliente actuación del bracista Adam Peaty, la otra gran referencia junto a Dressel de la natación mundial.



Una carrera que pondrá a prueba la capacidad de liderazgo de Caeleb Dressel, que ya se colgó el oro en los Juegos de Río tanto en el 4x100 libre como en el 4x100 estilos, en un equipo encabezado por Michael Phelps.



Triunfos que Dressel tratará de repetir en los Juegos de Tokio, donde el norteamericano intentará conducir a su país a la victoria en el relevo 4x100 estilos mixto, que se estrena en el programa olímpico en la capital japonesa. / EFE