Super Bowl: San Francisco 49ers se va arriba con este touch down (+video)

Lo que están jugando en el Super Bowl el conjunto de Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers está siendo un compromiso realmente memorable, donde los de la bahía retomaron la ventaja con un importante touch down.

En la primera mitad San Francisco mostró una gran defensa y se fue a descansar ganando 3-10, sin embargo, en la segunda parte Kansas reaccionó y se fueron adelante 13-10, ventaja que se encargó de recuperar el equipo de la bahía.

En una jugada cerca de la yarda 10 el quarter back Purdy encontró libre a Jennings y le puso la pelota en sus manos, no obstante, aún no pasaba la línea de anotación, por lo tanto, tuvo que quitarse a dos defensores de encima, para lograr un espectacular touch down porque una jugada muy bien preparada que alejo a la mayoría de los defensores.

Con esa gran anotación, el duelo se puso parcialmente 13-16 nuevamente a favor de San Francisco en el último cuarto del compromiso.