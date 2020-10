Sainz: "La clasificación no refleja donde estamos"

Fórmula 1

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) fue decimocuarto en la sesión libre del Gran Premio de Emilia Romaña en el circuito italiano de Imola, pero una vuelta que le eliminaron por superar los límites de pista le habría llevado a la sexta plaza, así que consideró tras la práctica que la clasificación "no refleja" la realidad.



"En realidad fue bastante bueno. Quiero decir que las hojas de tiempos no reflejan donde estamos, principalmente porque eliminé mi tiempo de vuelta para los límites de la pista, pero hice 15.7 y eso me habría puesto sexto", indicó el de McLaren.



El piloto que se sentará en Ferrari la próxima temporada afirmó que la pista de Imola, que regresa 14 años después a la F1, es "asombrosa".

EFE