Bob Baffert tras la exhibición de Englishman: "Nunca volveré a competir contra ese caballo"

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El Festival del Belmont Stakes 2026 cumplió de forma idéntica con las enormes expectativas de la afición. La majestuosa cartelera de catorce competencias selectivas de este sábado incluyó la disputa del prestigioso Woody Stephens Stakes (Grado I), un evento que deparó un desenlace tan veloz como espectacular sobre la superficie de arena. El tresañero Englishman reivindicó su enorme potencial y propinó una soberbia paliza a sus oponentes en el recorrido de los 7 furlongs (1.400 metros).

Bajo la magistral conducción del jinete puertorriqueño José Ortiz para los intereses del establo de la entrenadora Cherie DeVaux la misma dupla profesional responsable del ejemplar Golden Tempo en la joya de la Triple Corona, el potro exhibió una fuerza volcánica en la recta decisiva. Englishman impuso un ritmo demoledor y detuvo los relojes en un tiempo oficial de 1:20.40, registro con el cual empató el legendario récord de pista que poseía en solitario el ejemplar Darby Creek Road desde la temporada de 1978.

La revancha perfecta ante el invicto de Baffert

El panorama previo de la carrera presentaba un tinte de revancha. Englishman venía de perder su condición de invicto en el marco del Pat Day Mile (G2) ante Crude Velocity, el calificado corredor de Bob Baffert que saltó a la pista en rol de amplio favorito desde el puesto de pista número seis. Ambas escuadras optaron por el mismo ciclo de descanso previo a este compromiso, pero el desarrollo de la prueba alteró por completo los planes del bando perdedor.

La velocidad inicial de la carrera recayó sobre el hombro de Solitude Dude, ejemplar que, junto a la presión constante de Englishman, marcó unos parciales violentos de :21.98 para el primer cuarto de milla (400 metros) y un implacable :43.97 en los 800 metros iniciales.

Una recta final de un solo camino

En el terreno de las decisiones, justo cuando la lógica indicaba que tanto el puntero como su escolta cederían ante el desgaste para permitir el avance del favorito Crude Velocity, la historia tomó un rumbo opuesto. Englishman no solo mantuvo el fuelle, sino que ingresó en la recta final sin oposición alguna, con un tranco firme que congeló las aspiraciones de sus rivales y lo llevó directo a la meta en ganancia.

La contundencia del triunfo provocó el asombro del propio Bob Baffert, quien ofreció unas sinceras y crudas declaraciones al concluir el evento:

"Nunca volveré a competir contra ese caballo. Crude Velocity nunca volverá a ver a ese ejemplar en la puerta de salida, a menos que la carrera sea a dos vueltas. Eso fue... quiero decir, ¡vaya! Crude Velocity venía en excelentes condiciones, pero cuando vi ese tiempo en la pizarra...", concluyó el preparador salón de la fama con notable incredulidad.