Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el sábado 6-6-2026

El óvalo de Saratoga Springs recibe por última vez a la tercera carrera de la Triple Corona

Por

David García V.
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 08:52 pm
Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el sábado 6-6-2026
Foto: (X) @RallsReporting
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El hipódromo de Saratoga continúa esta semana especial donde alberga el esperado Festival del Belmont Stakes. Con una vibrante programación de catorce competencias este sábado, la afición presente en el legendario óvalo de Saratoga Springs se deleita con carreras de primer nivel que, además, generan dividendos más que provechosos para los apostadores.

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La maratónica jornada de este sábado 6 de junio en Saratoga no solo dejó carreras memorables, sino también actuaciones individuales consagradas. Un selecto grupo de profesionales de la fusta y la preparación dictó cátedra en el óvalo neoyorquino, acaparando los flashes del cierre de la temporada.

Cuatro fustas en plan estelar

El departamento de los jinetes estuvo sumamente reñido. Los hermanos Irad y José Ortiz, el mexicano Paco López y el estadounidense Dylan Davis dictaron el paso al visitar el círculo de ganadores en dos oportunidades cada uno.

La distinción dorada de la tarde se la llevó José Ortiz, quien guio con maestría a Golden Tempo en el Belmont Stakes (G1), para lograr así una peculiar e histórica doble corona personal al haber conquistado también el Kentucky Derby el pasado mes de mayo.

El maestro y la alumna dominan las estrategias

En el renglón de los entrenadores, la jornada adquirió un matiz emotivo y de alta factura técnica con el protagonismo de Chad Brown y Cherie DeVaux. La historia sumó un capítulo especial, al considerar que DeVaux completó gran parte de su etapa de aprendizaje como asistente en la competitiva cuadra de Brown.

DeVaux capitalizó una tarde de ensueño al adjudicarse un espectacular doblete de Grado 1: el Woody Stephens Stakes con Englishman y el magno Belmont Stakes con Golden Tempo, ambos ejemplares bajo la impecable conducción de "El Mago" José Ortiz.

Por su parte, el consagrado Chad Brown no se quedó atrás y demostró la profundidad de su efectivo establo al registrar dos victorias en la jornada por intermedio de My Gun's Loaded y la importada Marketplaceofideas (GB), ratificando su vigencia como uno de los líderes indiscutibles del circuito.

PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.33

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 My Gun's Loaded Manuel Franco 38.02 7.76 4.42
2 4 Cold Spell J.Velázquez   2.34 2.10
3 3 Pippa Adds I.Ortiz Jr.     3.10

Entrenador: Chad Brown
 

SEGUNDA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:21.71

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9 Senior Officer Irad Ortiz Jr. 4.52 3.16 2.46
2 7 Contrary Thinking J.Rodriguez   11.38 4.98
3 3 Life and Times F.Prat     2.50

Entrenador: Brad Cox
 

TERCERA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:39.75

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Bonus Move Paco López 30.42 10.94 9.12
2 1 Ejtimaa J.Ortiz   8.48 6.38
3 3 Ciao Chuck L.Sáez     9.42

Entrenador: Mark Hennig

 

CUARTA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:16.78

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Naive Melody Dylan Davis 8.24 4.64 3.06
2 4 Speighful Lily F.Prat   6.36 3.80
3 7 Helen's Revenge J.Lezcano     3.02

Entrenador: Wesley Ward
 

QUINTA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:40.07

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9 Marketplaceofideas (GB) Dylan Davis 20.92 8.48 5.04
2 2 Eponine (Ire) J.Ortiz   4.36 3.26
3 3 Carmensita (Arg) (Emp) R.Santana Jr.     6.18
3 8 Scarlett's Halo (Emp) F.Prat     3.28

Entrenador: Chad Brown
 

SEXTA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:15.61

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Buttah Javier Castellano 60.66 23.28 10.48
2 2 Village Person K.Carmouche   29.94 13.06
3 5 Local Knowledge J.Velázquez     3.46

Entrenador: Ilay Kantarmaci
 

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:32.84 - Just a Game Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Classic Q John Velázquez 14.44 6.66 4.00
2 4 Mandanaba (Fr) C.Lecoeuvre   4.68 3.40
3 3 Segesta F.Prat     2.52

Entrenador: Mark Casse
 

OCTAVA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:14.79 - True North Stakes (G3)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Book'em Danno Paco López 5.72 2.92 2.42
2 3 Bentornato I.Ortiz Jr.   2.74 2.30
3 4 Listenupshance A.Fresu     5.24

Entrenador: Derek Ryan
 

NOVENA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:00.02 - Jaipur Stakes (G1T)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Reef Runner Irad Ortiz Jr. 12.48 6.56 4.40
2 6 Ag Bullet J.Velázquez   5.80 3.90
3 8 John the Beer Man K.Carmouche     4.92

Entrenador: David Fawkes
 

DÉCIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:20.40 - Woody Stephens Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 7 Englishman José Ortiz 10.56 3.96 3.08
2 6 Crude Velocity F.Geroux   2.86 2.44
3 2 Obliteration J.Velázquez     3.62

Entrenador: Cherie DeVaux
 

UNDÉCIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:34.85 - Metropolitan Handicap (G1) 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Nysos Flavien Prat 4.94 3.14 2.30
2 6 Knightsbridge J.Alvarado   5.02 3.20
3 7 Journalism J.Ortiz     2.28

Entrenador: Bob Baffert
 

DUODÉCIMA CARRERA - 1.900 MTS  (GRAMA) - TPO 1:50.50 (Récord) - Manhattan Stakes (G1T)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Deterministic Kendrick Carmouche 11.84 6.72 4.94
2 2 Test Score M.Franco   15.76 8.72
3 8 One Stripe (SAf) G.Lerena     5.68

Entrenador: Miguel Clement
 

DÉCIMOTERCERA CARRERA - 2.000 MTS - TPO 2:03.49 - Belmont Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9 Golden Tempo José Ortiz 14.00 7.32 3.88
2 7 Commandment J.Velázquez   7.02 4.08
3 4 Renegade I.Ortiz Jr.     2.52

Entrenador: Cherie DeVaux
 

DÉCIMOCUARTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:33.96 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 12 Sounds Like a Plan Ricardo Santana Jr. 8.18 4.40 3.68
2 5 Favorable Scenario F.Prat   6.84 4.52
3 3 Winnebago M.Franco     5.86

Entrenador: Horacio De Paz

$1 Exacta 12/5, $26.87

$0.50 Trifecta 12/5/3, $72.18

$0.10 Superfecta 12/5/3/6, $185.07

$1 Double 9/12, $61.07

$1 Pick-3 5/9/12, $179.68

$0.50 Pick-4 1/5/9/7,12,14-16, $226.97

$0.50 Pick-5 7/1/5/9/7,12,14-16, $2,314.47

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