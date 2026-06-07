Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el sábado 6-6-2026

El hipódromo de Saratoga continúa esta semana especial donde alberga el esperado Festival del Belmont Stakes. Con una vibrante programación de catorce competencias este sábado, la afición presente en el legendario óvalo de Saratoga Springs se deleita con carreras de primer nivel que, además, generan dividendos más que provechosos para los apostadores.
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La maratónica jornada de este sábado 6 de junio en Saratoga no solo dejó carreras memorables, sino también actuaciones individuales consagradas. Un selecto grupo de profesionales de la fusta y la preparación dictó cátedra en el óvalo neoyorquino, acaparando los flashes del cierre de la temporada.
Cuatro fustas en plan estelar
El departamento de los jinetes estuvo sumamente reñido. Los hermanos Irad y José Ortiz, el mexicano Paco López y el estadounidense Dylan Davis dictaron el paso al visitar el círculo de ganadores en dos oportunidades cada uno.
La distinción dorada de la tarde se la llevó José Ortiz, quien guio con maestría a Golden Tempo en el Belmont Stakes (G1), para lograr así una peculiar e histórica doble corona personal al haber conquistado también el Kentucky Derby el pasado mes de mayo.
El maestro y la alumna dominan las estrategias
En el renglón de los entrenadores, la jornada adquirió un matiz emotivo y de alta factura técnica con el protagonismo de Chad Brown y Cherie DeVaux. La historia sumó un capítulo especial, al considerar que DeVaux completó gran parte de su etapa de aprendizaje como asistente en la competitiva cuadra de Brown.
DeVaux capitalizó una tarde de ensueño al adjudicarse un espectacular doblete de Grado 1: el Woody Stephens Stakes con Englishman y el magno Belmont Stakes con Golden Tempo, ambos ejemplares bajo la impecable conducción de "El Mago" José Ortiz.
Por su parte, el consagrado Chad Brown no se quedó atrás y demostró la profundidad de su efectivo establo al registrar dos victorias en la jornada por intermedio de My Gun's Loaded y la importada Marketplaceofideas (GB), ratificando su vigencia como uno de los líderes indiscutibles del circuito.
PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.33
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|My Gun's Loaded
|Manuel Franco
|38.02
|7.76
|4.42
|2
|4
|Cold Spell
|J.Velázquez
|2.34
|2.10
|3
|3
|Pippa Adds
|I.Ortiz Jr.
|3.10
Entrenador: Chad Brown
SEGUNDA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:21.71
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|Senior Officer
|Irad Ortiz Jr.
|4.52
|3.16
|2.46
|2
|7
|Contrary Thinking
|J.Rodriguez
|11.38
|4.98
|3
|3
|Life and Times
|F.Prat
|2.50
Entrenador: Brad Cox
TERCERA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:39.75
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Bonus Move
|Paco López
|30.42
|10.94
|9.12
|2
|1
|Ejtimaa
|J.Ortiz
|8.48
|6.38
|3
|3
|Ciao Chuck
|L.Sáez
|9.42
Entrenador: Mark Hennig
CUARTA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:16.78
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Naive Melody
|Dylan Davis
|8.24
|4.64
|3.06
|2
|4
|Speighful Lily
|F.Prat
|6.36
|3.80
|3
|7
|Helen's Revenge
|J.Lezcano
|3.02
Entrenador: Wesley Ward
QUINTA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:40.07
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|Marketplaceofideas (GB)
|Dylan Davis
|20.92
|8.48
|5.04
|2
|2
|Eponine (Ire)
|J.Ortiz
|4.36
|3.26
|3
|3
|Carmensita (Arg) (Emp)
|R.Santana Jr.
|6.18
|3
|8
|Scarlett's Halo (Emp)
|F.Prat
|3.28
Entrenador: Chad Brown
SEXTA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:15.61
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Buttah
|Javier Castellano
|60.66
|23.28
|10.48
|2
|2
|Village Person
|K.Carmouche
|29.94
|13.06
|3
|5
|Local Knowledge
|J.Velázquez
|3.46
Entrenador: Ilay Kantarmaci
SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:32.84 - Just a Game Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Classic Q
|John Velázquez
|14.44
|6.66
|4.00
|2
|4
|Mandanaba (Fr)
|C.Lecoeuvre
|4.68
|3.40
|3
|3
|Segesta
|F.Prat
|2.52
Entrenador: Mark Casse
OCTAVA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:14.79 - True North Stakes (G3)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Book'em Danno
|Paco López
|5.72
|2.92
|2.42
|2
|3
|Bentornato
|I.Ortiz Jr.
|2.74
|2.30
|3
|4
|Listenupshance
|A.Fresu
|5.24
Entrenador: Derek Ryan
NOVENA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:00.02 - Jaipur Stakes (G1T)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Reef Runner
|Irad Ortiz Jr.
|12.48
|6.56
|4.40
|2
|6
|Ag Bullet
|J.Velázquez
|5.80
|3.90
|3
|8
|John the Beer Man
|K.Carmouche
|4.92
Entrenador: David Fawkes
DÉCIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:20.40 - Woody Stephens Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Englishman
|José Ortiz
|10.56
|3.96
|3.08
|2
|6
|Crude Velocity
|F.Geroux
|2.86
|2.44
|3
|2
|Obliteration
|J.Velázquez
|3.62
Entrenador: Cherie DeVaux
UNDÉCIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:34.85 - Metropolitan Handicap (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Nysos
|Flavien Prat
|4.94
|3.14
|2.30
|2
|6
|Knightsbridge
|J.Alvarado
|5.02
|3.20
|3
|7
|Journalism
|J.Ortiz
|2.28
Entrenador: Bob Baffert
DUODÉCIMA CARRERA - 1.900 MTS (GRAMA) - TPO 1:50.50 (Récord) - Manhattan Stakes (G1T)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Deterministic
|Kendrick Carmouche
|11.84
|6.72
|4.94
|2
|2
|Test Score
|M.Franco
|15.76
|8.72
|3
|8
|One Stripe (SAf)
|G.Lerena
|5.68
Entrenador: Miguel Clement
DÉCIMOTERCERA CARRERA - 2.000 MTS - TPO 2:03.49 - Belmont Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|Golden Tempo
|José Ortiz
|14.00
|7.32
|3.88
|2
|7
|Commandment
|J.Velázquez
|7.02
|4.08
|3
|4
|Renegade
|I.Ortiz Jr.
|2.52
Entrenador: Cherie DeVaux
DÉCIMOCUARTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:33.96
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|12
|Sounds Like a Plan
|Ricardo Santana Jr.
|8.18
|4.40
|3.68
|2
|5
|Favorable Scenario
|F.Prat
|6.84
|4.52
|3
|3
|Winnebago
|M.Franco
|5.86
Entrenador: Horacio De Paz
$1 Exacta 12/5, $26.87
$0.50 Trifecta 12/5/3, $72.18
$0.10 Superfecta 12/5/3/6, $185.07
$1 Double 9/12, $61.07
$1 Pick-3 5/9/12, $179.68
$0.50 Pick-4 1/5/9/7,12,14-16, $226.97
$0.50 Pick-5 7/1/5/9/7,12,14-16, $2,314.47