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La edición 158 del Belmont Stakes (Gr. 1) bajó el telón de una era irrepetible en el turf norteamericano. Por última vez en la historia de la hípica moderna, el emblemático "Test de los Campeones" abandonó su distancia habitual para disputarse en el trayecto de los 2.000 metros en el óvalo de Saratoga Springs, recinto que acogió la cita de manera temporal debido a las refacciones en Belmont Park.

El compromiso de este año presentó un escenario de alta tensión: un inesperado aguacero azotó la arena a última hora, un factor climático que alteró las estrategias, benefició a los especialistas en el lodo y sepultó las aspiraciones de otros competidores sobre el fangoso terreno.

Más allá de los elementos, la carrera sirvió de plataforma para hazañas inmortales. La entrenadora de Golden Tempo hizo historia por partida doble al transformarse en la primera mujer de por vida que conquista una Doble Corona en la hípica estadounidense, además de consolidarse como apenas la segunda profesional del género que inscribe su nombre en el palmarés de este evento de Grado 1. Sin embargo, en el apartado de los jinetes, los libros de récords mantuvieron intacto su listón más exigente, pues la pista neoyorquina demostró una vez más lo complejo que resulta revalidar el éxito de forma consecutiva en el siglo XXI.

Junior Alvarado se quedó a las puertas del doblete: Belmont Stakes

El destacado fusta venezolano Junior Alvarado, galardonado como el Atleta Meridiano 2025, se quedó corto en su intento por hacer historia en el presente milenio. Su conducido, Chief Wallabee, batalló con fuerza en el derecho definitivo, pero cruzó la sentencia en la cuarta casilla del marcador. Con este resultado, el jinete barquisimetano no logró el hito de convertirse en el primer látigo en hilvanar dos triunfos seguidos en el Belmont Stakes en lo que va de siglo.

Hay que recordar que Alvarado venía de saborear la gloria máxima en la edición anterior a bordo del linajudo Sovereignty. Aquel valiente ejemplar no solo le otorgó el triunfo en Nueva York, sino que además se erigió en el vigésimo segundo corredor de todos los tiempos que logra el codiciado doblete clásico del Kentucky Derby y el Belmont Stakes, una gesta de enorme valor en la hípica de élite.

La selecta lista del nuevo milenio

Con el resultado de este año, la selecta lista de jinetes con múltiples victorias en el Belmont Stakes desde el año 2000 sufrió modificaciones de jerarquía. Tras su magistral conducción sobre Golden Tempo, José Luis Ortiz sumó su segundo lazo dorado (2017 con Tapwrit y 2026), un logro que lo empareja con otras leyendas contemporáneas que también conquistaron la prueba en dos ocasiones distintas:

Edgar Prado: Ganador en 2002 con Sarava y en 2004 sobre los lomos de Birdstone.

John Velázquez: Conquistador de las ediciones de 2007 con la formidable potra Rags to Riches y 2012 con Union Rags.

Luis Sáez: Triunfador en las temporadas de 2021 con Essential Quality y 2024 a bordo de Dornoch.

Por su parte, el sitial de honor como el jinete más ganador de este nuevo milenio le pertenece en solitario al veterano Mike Smith, quien atesora tres fotografías en el paddock de ganadores gracias a sus victorias con Drosselmeyer (2010), Palace Malice (2013) y el triplecoronado Justify (2018).

El registro "por ahora" inalcanzable de Laffit Pincay Jr.

La historia oficial ratifica que la hazaña de ganar esta exigente competencia en años consecutivos pertenece a una época dorada de díficil emulación. El legendario jinete panameño Laffit A. Pincay Jr. se mantiene como el único profesional que logró tal proeza desde 1976. El miembro del Salón de la Fama hilvanó una racha impresionante de tres triunfos consecutivos entre 1982 y 1984, todos bajo la tutela del mítico preparador Woodford Stephens, artífice absoluto de cinco victorias seguidas en ese lustro.

Los históricos triunfos de Pincay Jr. en las arenas de Nueva York se desglosan de la siguiente manera:

1982: Conquistador Cielo

1983: Caveat

1984: Swale

La edición 158 del Belmont Stakes cumplió con las enormes expectativas de la afición. Con un lote selecto de nueve ejemplares en la línea de partida, la carrera ratificó su estatus como el examen definitivo del calendario clásico norteamericano, un escenario donde los nuevos campeones escriben sus nombres al tiempo que las leyendas del pasado reafirman su vigencia en la inmortalidad del turf.