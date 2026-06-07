Este fue el emotivo mensaje de una leyenda de los Guardianes de Cleveland por la victoria de Golden Tempo en el Belmont Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada histórica se vivió este sábado 6 de junio en el Hipódromo de Saratoga durante el Festival del Belmont Stakes. El programa de 14 carreras incluyó siete eventos selectivos, cuyo punto cumbre fue la edición 158 del Belmont Stakes (GI).

El protagonismo absoluto se lo llevó el potro de tres años Golden Tempo, el cual alcanzó la Doble Corona tras un cierre espectacular. El éxito consagró la impecable conducción del jockey boricua José Luis Ortiz, el entrenamiento de Cherie DeVaux y el campeonato para las sedas del St. Elias Stable.

El tiempo oficial de la competencia fue de 2:03.49 para el recorrido de 2.000 metros.

Carlos Baega: Reacción victoria Golden Tempo Datos hípicos

Uno de los personajes en reaccionar de forma alegre es el también puertorriqueño, ex jugador de béisbol de las Grandes Ligas y exaltado al Salón de la Fama, Carlos Baerga quien se manifestó en su cuenta de X la emoción por la victoria de Golden Tempo en la carrera más importante de los Estados Unidos:

Su enérgica mensaje ratificó que la adrenalina de los 2.000 metros del Belmont Stakes se vivió con la misma intensidad que un cuadrangular con las bases llenas en el noveno episodio.

Las felicitaciones de Baerga se sumaron a la oleada de elogios internacionales hacia el binomio conformado por Ortiz y DeVaux, quienes cerraron con broche de oro una tarde que combinó la épica de la tormenta en Saratoga con un hito histórico que se mantendrá imborrable en los libros de récords.