El Olimpo de la Triple Corona: La histórica hazaña que une al Atleta Meridiano y José Luis Ortiz

Suscríbete a nuestros canales

La hípica de los Estados Unidos y del resto del mundo rinde pleitesía, una vez más, al inagotable talento de los profesionales de origen hispano. La influencia y la calidad de la sangre latina se hacen sentir con fuerza descomunal en las pruebas de mayor envergadura del planeta. No importa el escenario geográfico ni la complejidad del compromiso: los profesionales de nuestra región se mantienen firmes en la cúspide de la hípica mundial, y su presencia en el paddock de ganadores de las carreras de máximo nivel ya es una constante institucional.

En ese contexto de excelencia, un hecho sin precedentes adorna la actualidad del turf norteamericano. Dos jinetes de extraordinaria trayectoria y consistencia en el exigente circuito estadounidense poseen una hazaña simétrica que los eleva al templo de los inmortales: el venezolano Junior Alvarado y el puertorriqueño José Luis Ortiz. Ambos látigos no solo acumulan cientos de victorias en competencias de Grado, sino que además comparten ahora la inmensa dicha de haber conquistado de forma idéntica dos de las gemas más deseadas del calendario hípico mundial.

Un doblete consecutivo con sabor a historia

La espectacular coincidencia histórica entre estas dos luminarias del látigo se tejió en las últimas dos temporadas, a través de campañas que rozan la perfección. En el año 2025, el estelar fusta criollo Junior Alvarado dictó una verdadera cátedra de conducción al hilvanar un histórico doblete de Grado 1. Alvarado se apoderó de los máximos honores tanto en el legendario Kentucky Derby como en el exigente Belmont Stakes, todo por intermedio del valiente ejemplar Sovereignty, un purasangre que se amoldó a la perfección a las exigencias del exigente jinete barquisimetano.

Apenas un año después, en la presente temporada de 2026, el astro boricua José Luis Ortiz emuló de manera exacta la proeza de su colega latinoamericano. Ortiz se alzó con la gloria en el Derby de Kentucky y repitió la dosis sobre el fango del Belmont Stakes, esta vez con la monta del calificado tresañero Golden Tempo. El impecable accionar del jinete puertorriqueño sobre los lomos del linajudo hijo de Curlin ratificó su estatus de conductor de élite en los trayectos de aliento y bajo las condiciones climáticas más adversas.

Cifras de leyenda en la hípica de élite

El impacto económico y deportivo de estos dos embajadores de la hípica hispana se refleja de manera contundente en los libros de estadísticas oficiales de la industria. El venezolano Junior Alvarado posee un historial profesional envidiable en los óvalos norteamericanos; acumula un impresionante total de 2.362 triunfos de por vida, una producción monetaria global que sobrepasa con holgura los 168 millones de dólares en premios y el respeto absoluto de los principales entrenadores del circuito.

Por su parte, el puertorriqueño José Luis Ortiz exhibe números que aceleran su camino directo hacia el Salón de la Fama de Saratoga. El sensacional jockey boricua atesora la asombrosa cifra de 3.596 victorias en su trayectoria en los Estados Unidos, con un acumulado financiero que supera los 314 millones de dólares producidos para los diferentes establos y propietarios que confían en su magistral destreza sobre el sillín.

Con estos logros recientes en las pruebas de la Triple Corona, Alvarado y Ortiz se consolidan como grandes figuras del hipismo contemporáneo. Lo más alentador para la afición latinoamericana es que ambos atletas se encuentran en la plenitud de sus facultades físicas y profesionales, lo que garantiza que todavía tienen mucho talento por aportar, muchas páginas doradas por escribir y nuevos récords por romper en la exigente hípica mundial.