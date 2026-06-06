Cherie DeVaux legendaria en Estados Unidos: Segunda mujer que alza el Belmont Stakes

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Las emociones se desbordaron sobre la pista de Nueva York con la disputa de la edición 158 del Belmont Stakes (G1). Dos mil metros de pura adrenalina marcaron el desarrollo del ansiado "Test de los Campeones", evento que por tercera ocasión consecutiva mudó su sede tradicional al histórico óvalo de Saratoga, debido a la ejecución de las monumentales obras de remodelación que aún se llevan a cabo en el recinto de Belmont Park.

A pesar de que el favoritismo del público apostador se inclinó hacia otros competidores a última hora, el noble Golden Tempo demostró una notable superioridad sobre la pista.

El hijo de Curlin en Carrumba dejó en claro que no le teme a los elementos adversos; una repentina lluvia azotó la arena de Saratoga a pocos minutos de la orden de partida.

Aunque el agua alteró por completo las condiciones del terreno, no cambió el destino del valiente corredor, que asimiló a la perfección la superficie fangosa para dictar una auténtica cátedra de carrera.

Una victoria con matiz de inmortalidad: Belmont Stakes

Esta gran victoria de Golden Tempo cobró un significado de magnitudes colosales para el hipismo estadounidense. Con este triunfo, el calificado tresañero no solo inscribió su nombre en el selecto grupo de ejemplares que logran ceñirse la Doble Corona, sino que además impulsó una hazaña sin precedentes para el género femenino en la industria del turf.

Su preparadora, Cherie DeVaux, hizo historia por partida doble en la exigente hípica de los Estados Unidos. Gracias al solvente desempeño de su presentado, DeVaux se transformó de forma oficial en la primera mujer entrenadora de por vida que conquista la Doble Corona.

Asimismo, la profesional se unió a un templo exclusivo al consagrarse como apenas la segunda mujer en todos los tiempos que inscribe su nombre en el palmarés de preparadores ganadores del Belmont Stakes.

Si se revisan los archivos y los registros históricos de este importante evento de Grado 1, el único precedente femenino apuntaba a la hazaña de la entrenadora Jena Antonucci.

En la temporada de 2023, Antonucci rompió los paradigmas de la competencia por intermedio del ejemplar Arcangelo, el cual contó en aquella oportunidad con la conducción del astro venezolano Javier Castellano.

De esta manera, Cherie DeVaux entra con honores en el libro de oro de la célebre prueba que pone fin a la tríada clásica norteamericana.

Solvencia pistera y efectividad profesional

Bajo la magistral conducción del jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, Golden Tempo ratificó las enormes capacidades profesionales que posee para las distancias de aliento. Tras cruzar la sentencia en ganancia en la exigente arena de Saratoga, el valioso defensor de los colores de su establo actualizó sus números pisteros a una brillante balanza de cuatro triunfos en apenas seis actuaciones públicas en los Estados Unidos.

La linajuda línea materna del ejemplar, descendiente del recordado Bernardini, relució con fuerza en los metros definitivos de la competencia. Con este resultado, el binomio conformado por el jinete boricua y la entrenadora DeVaux cerró con broche de oro una tarde que combinó la épica de la tormenta con un hito histórico imborrable para el deporte de los reyes.