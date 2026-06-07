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Aquí están los dividendos, montos apostados y asistencia del Belmont Stakes (G1) edición 158

Por última vez en su historia, la tercera gema se celebra en Saratoga

Por

David García V.
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 09:24 pm
Aquí están los dividendos, montos apostados y asistencia del Belmont Stakes (G1) edición 158
Foto: NYRA
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El triunfo del potro Golden Tempo en el Belmont Stakes (G1) 2026, montado por el boricua José Ortiz y presentado por Cherie Devaux, causa cierta sorpresa a pesar de haber sido inscrito como el campeón del Kentucky Derby. Su dividendo final fue de 6-1 ($14.00).

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Golden Tempo, hijo de Curlin, con todo y el hecho de ser el vencedor del Derby de las rosas, no estaba dentro de la preferencia de los apostadores, quienes se inclinaron por Renegade, el cual terminó con cotización de 8/5, favorito unánime.

Pagos y cifras del Belmont Stakes 158

Los dividendos finales de Golden Tempo son los siguientes: $14.00 a Ganador, $7.32 el Placé y $3.88 el Show. Commandment, propietario del segundo puesto, refleja $7.02 y $4.08, mientras que Renegade, tercer lugar de la competencia y primer candidato, devuelve $2.52 por Show.

Resultados de las jugadas exóticas:

$2.00 EXACTA (9-7), $111.34

$0.50 TRIFECTA (9-7-4), $51.32

$0.10 SUPERFECTA (9-7-4-3), $23.79

$2.00 DOUBLE (5/9), $136.78

$2.00 PICK 3 (1/5/9), $291.76

$1.00 PICK 6 (6/5/7/1/5/9), $136.87

$1.00 PICK 6 (6/5/7/1/5/9), $9,640.39

$0.50 PICK 4 (7/1/5/9), $350.08

$0.50 PICK 5 (5/7/1/5/9), $2,554.06

Montos Apostados en Saratoga

En este Belmont Stakes, la distribución del dinero se refleja de la siguiente forma: se apuestan $14,767,354 a Ganador$3,906,241 a Placé y $3,204,822 a Show, para un total de $21,878,418 únicamente entre estas tres modalidades principales.

Golden Tempo recibe unos $1,769,582 a Ganador (12% del total), $444,236 a Placé y $378,705 por Show. El favoritismo definitivo es para Renegade (8-5), que recibe $4,498,591 a Ganador (31% del total recaudado).

La asistencia oficial este año fue de 46,128 personas. En 2025, se contabilizaron 46,243 asistentes y en 2024, primer año en que se celebró la carrera en Saratoga, 50,000 almas dijeron presente.

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