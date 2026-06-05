Último minuto: Nieto de Tapit que podría sorprender en las no válidas fue retirado

El primer domingo de junio vibrará con la vigésima cuarta reunión del segundo meeting de la temporada. La cartelera oficial constará de 14 competencias, jornada que tendrá como atractivo central el Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), evento que representa el primer peldaño de la Triple Corona para tresañeras.
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Ejemplar: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos
La tarde de este viernes, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) actualizó el listado oficial de bajas para la jornada dominical. En este nuevo reporte, el INH anunció la deserción de un potro que formaba parte del ciclo no válido.
La baja corresponde a Sr. Gato Pardo (número 9), que se encontraba inscrito en la quinta carrera del programa. Este compromiso agrupa a caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.300 metros.
El pistero nacido y criado en el Haras Urama reaparecería tras 70 días sin correr en la arena de Coche. Para este regreso, el purasangre contaba con la conducción del jinete Yoelbis González y el entrenamiento de Fernando Parilli Tota.
En su más reciente presentación, el hijo de Majesto en My Favorite Gift, por Tapit, arribó en la tercera posición a una distancia de 13 cuerpos del importado White Commander (USA).
Motivo de Retiro: La Rinconada
Según el reporte oficial de las autoridades hípicas, un cuadro de inapetencia es el motivo clínico que fuerza el retiro del nieto materno de Tapit.
La ausencia de Sr. Gato Pardo engrosa la lista de deserciones de la reunión número 24, al lado de los nombres de Sugar Cane, Gran Morey, Vienna Dinamita y Verstappen.