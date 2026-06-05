Te va a interesar: Entérate de las gualdrapas que han dominado el Clásico Hipódromo La Rinconada en los últimos 10 años

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La expectativa crece ante la disputa de la edición número 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), evento que escenificará este domingo como el primer paso de la Triple Corona de yeguas en el trayecto de la milla (1.600 metros).

Con motivo de esta histórica cita hípica, el equipo de Meridiano Web presenta un análisis estadístico de alto valor para los lectores y apostadores, a través de un viaje retrospectivo que abarca la última década de esta selectiva.

Dato estadístico: Número de gualdrapa más ganador en 10 años Clásico Hipódromo La Rinconada

La elección de este ciclo de diez años responde a un factor determinante para el estudio de las carreras: La efectividad de los números de las gualdrapas. La minuciosa investigación y revisión de las previas ediciones revela cuáles fueron esos números de gualdrapas que dominaron el podio en este tramo tan exigente del evento selectivo.

La tendencia histórica de este patrón numérico favorece de forma clara a los ejemplares que partieron desde los puestos de pista intermedios y externos. Por el contrario, las estadísticas minimizan casi por completo a los números internos, ya que apenas una yegua logró la victoria desde la baranda en dicho período.

A continuación, se detallan las gualdrapas que impusieron su ley durante la última década en los 1.600 metros del Clásico Hipódromo La Rinconada:

Las estadísticas confirman que tres números de gualdrapa concentran la mayor efectividad en este evento selectivo, con dos triunfos cada uno. Esta selecta lista la integran el 4 (ganador en 2015 y 2025), el 7 (con victorias consecutivas en 2016 y 2017) y el 6 (dominante en las temporadas 2021 y 2023).