¿Quizás no lo sabías? El Clásico “Gustavo Ávila” define un nuevo duelo por el trono histórico

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El Hipódromo Internacional La Rinconada paraliza a la fanaticada hípica esta semana con la ejecución de la reunión número 21 de la temporada. La jornada ofrece un programa de alto nivel que cautiva a los seguidores del deporte de los reyes.

La afición disfrutará no solo de 12 competencias de velocidad y resistencia, sino también de la disputa de un evento de gran jerarquía: el XXIII Clásico “Gustavo Ávila” (Grado I), reservado para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años.

Homenaje al “Monstruo” de Venezuela

Esta prestigiosa selectiva rinde un merecido tributo a un ícono imperecedero del hipismo venezolano: Gustavo Ávila. El recordado profesional fue el primer jockey de nuestra nación capaz de alcanzar la gloria en el Derby de Kentucky. En el año 1971, sobre el lomo del legendario Cañonero, este jinete inscribió su nombre con letras de oro en la historia hípica mundial, una hazaña que todavía hoy genera orgullo en todo el país.

Trayectoria y estadísticas de la prueba

La importante prueba posee una trayectoria que inició en el año 2003, fecha en la que adquirió rango de evento clásico. Hasta el momento, las estadísticas reflejan un empate histórico entre dos jinetes de época en cuanto a mayor número de victorias se refiere.

Por una parte, Santiago González ostenta tres triunfos, logrados con Reinaprado (2005), Pencapinta (2007) y Lido Di Venezia (2010). Por otro lado, Jaime “El General” Lugo iguala esta marca gracias a sus éxitos con Princess Candy (2013), Luna Bonita (2018) y Go Sexy Go (2019). Como dato adicional de relevancia, Robert Capriles acecha esta posición de privilegio con dos trofeos obtenidos de forma consecutiva en 2021 con Sharapova y 2022 con Melosa.

El reto de la edición 2026: ¿Nuevos récords en Coche?

La presente edición ofrece un escenario propicio para la ruptura de marcas. El experimentado Jaime Lugo se mantiene activo y asume una oportunidad de oro para quedar en solitario como el máximo ganador del evento. El “General” contará con la monta de la yegua Fast Sensations, ejemplar que regresa a la pista tras un periodo de 63 días de inactividad oficial. Si concreta el triunfo, Lugo establecerá un nuevo hito en su carrera.

No obstante, Robert Capriles surge como el principal obstáculo en las aspiraciones de Lugo. El joven látigo busca igualar a sus colegas en la cima histórica y, para ello, conducirá a la yegua Princesa Fina. Este ejemplar no solo representa la primera opción del jinete, sino que figura como la máxima favorita de los expertos para acreditarse el triunfo en la arena de Coche. La mesa está servida para una batalla de estrategias que promete emociones intensas desde el primer salto del aparato de partida.