Poder en La Rinconada: Descubre qué Haras logró doblete en la R24 y llega a esta cifra en la estadística del segundo meeting

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Con un atractivo programa de 14 competencias, el óvalo de Coche celebró con rotundo éxito la vigésima cuarta reunión oficial del segundo meeting de la presente temporada.

El gran acontecimiento de la jornada dominical fue la disputa de la edición número 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), cotejo de enorme tradición que representó el ansiado primer paso de la Triple Corona para yeguas.

La pasión de los aficionados se reflejó con fuerza en las taquillas de apuestas, donde el tradicional juego del 5y6 Nacional alcanzó una nueva cifra histórica.

En esta oportunidad, registró un monto récord de recaudación de Bs. 565.874.750,00, un número que consolidó como el preferido de la fanaticada hípica venezolana.

Haras La Primavera: Doblete R24 La Rinconada Datos Hípicos

En el plano de la cría, el Haras La Primavera, propiedad de la familia Paparoni, ratificó su estatus como uno de los establecimientos profesionales más exitosos y consistentes en el hipismo venezolano.

El prestigioso criadero goza de un sólido reconocimiento en la industria hípica debido a su condición de cuna de campeones, con ejemplares que brillan con intensidad tanto en la pista de La Rinconada como en el óvalo de Valencia.

El primer triunfo para el criadero venezolano llegó por intermedio del ejemplar Mad Max (número 6) en la sexta competencia del programa. El veloz corredor contó con los servicios del jinete profesional Iván Pimentel Jr. y la preparación de Henry Trujillo, para defender con éxito los colores del Stud Play Monster.

Mad Max, un producto de Champlain en Vistosa por el triple coronado Taconeo, fue segundo favorito de la prestigiosa revista Gaceta Hípica, pues detuvo el crono en 81.4 para el trayecto de los 1.300 metros y gracias a este sólido desempeño, el alazán corredor abonó un dividendo de Bs. 198,43 por concepto de ganador.

La fiesta para el Haras La Primavera se completó con el triunfo de la yegua Ainhoa del Valle (número 6). La rendidora corredora unió partida con la llegada bajo la enérgica conducción del jockey Félix Velásquez y el entrenamiento de Jorge Salvador, tras agenciar un tiempo de oficial de 74.1 para el recorrido de los 1.200 metros.

Con este par de éxitos en la mencionada reunión, el reconocido establecimiento de cría elevó su cuenta personal a 10 victorias en la estadística del presente meeting.