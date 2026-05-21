¡Ojo en la taquilla! Conoce al debutante en La Rinconada con nombre de un invicto inolvidable

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La vigésima segunda reunión se celebrará este domingo 24 de mayo. El programa consta de 13 competencias, entre las que destaca la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI).

La acción del tradicional 5y6 Nacional comenzará en la octava carrera de la jornada. Se trata de la primera válida, un compromiso en distancia de 1.200 metros exclusivo para caballos nacionales e importados de tres años, ya sean debutantes o no ganadores.

Potro debutante: 5y6 R22 La Rinconada Datos Hípicos

En esta válida destaca la inscripción de El Irlandés, un potro castaño que ya da de qué hablar entre la afición hípica. El ejemplar contará con la monta de Robert Capriles y la preparación de Oscar Manuel González.

Dos aspectos fundamentales llaman la atención sobre el debut de este prospecto:

Pedigree de primera: El potro es un producto del semental norteamericano Khozan, que también es progenitor de la selectiva Bella del Nilo y Orlando Erre (ambos con campaña en La Rinconada). Su madre es la estadounidense My Miss Venezuela, la cual acumuló cuatro triunfos en 14 actuaciones a lo largo de diversos óvalos norteamericanos.

Tributo a un invicto: Su nombre rinde homenaje a El Irlandés, un ejemplar nacido en el Haras Montesano y brilló a mediados de la década de los 90 en La Rinconada. Aquel caballo completó una corta campaña de cuatro carreras, todas ganadas de forma invicta, bajo la mota del recordado jockey Douglas Valiente. Cabe destacar que El Irlandés fue hijo de Secreto, el célebre ejemplar de los propietarios venezolanos de Luigi y María Esperanza Miglietti que en 1984 ganó el Derby de Epsom, una de las carreras más famosas del mundo cuya tradición se remonta a 1780 y es el segundo paso para la Triple Corona de Inglaterra

Ejercicios previos al debut de El Irlandés en el 5y6: La Rinconada

Los trabajos de entrenamiento en la arena caraqueña de El Irlandés de cara a su estreno en la prueba válida dominical han sido los más destacados, entre ellos:

El 18 de abril registró 37.1 para 600 metros, en silla, contenido, fenómeno y apareado con Ciro.

El 25 de abril marcó 62 segundo exactos en 1000 metros, cómodo, fenómeno, más de 10 cuerpos de RayCharles.

El más reciente fue el 16 de mayo, detuvo el crono en 53.8 para 800 metros, cómodo, extraordinario y apareado Aslaug.