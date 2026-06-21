No apto para cardíacos: Eclatant impone su clase en el Chicago Stakes tras un electrizante final

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La yegua Eclatant (número 2), montada por el jinete estelar Irad Ortíz Jr y preparada por Brad Cox, se llevó este sábado 20 de junio el triunfo en la edición número 36 del Chicago Stakes (G2), con una bolsa de 300.000 dólares en Churchill Downs, como parte del Spring Meet.

La castaña de cuatro años detuvo el crono en 1:22.62 para los siete furlongs (1.400 metros) del recorrido en pista de arena, mientras que el cinco veces ganador del Eclipse Award suma su tercer triunfo consecutivo en este evento selectivo tras sus victorias previas con Vahva en los años 2023 y 2024.

Desarrollo de la carrera: Chicago Stakes Dividendos Breeders’ Cup Dirt Dozen Bonus Series

Desde el momento de la partida, Lotsandlotsofcandy (número 3) lideró la carrera con parciales de 22.56 (400 metros) y 45.27 segundos (800 metros), con Usha (número 5) a su costado y Foie Gras (número 8) al acecho por fuera. Eclatant, por su parte, se mantuvo en el cuarto lugar pegada a la baranda.

Al entrar en la última curva en 1:09.49, Foie Gras y Usha lanzaron su ataque y dejaron atrás a una agotada Lotsandlotsofcandy mientras Eclatant aguardaba un espacio. En cuanto Foie Gras tomó un cuerpo de ventaja, Eclatant se abrió tres líneas hacia afuera para lanzar su desafío.

Ambas protagonizaron un duelo intenso hasta que, en los metros finales, Eclatant logró la victoria, que es una hija del semental Into Mischief en Downside Scenario, por Scat Daddy, además de sumar su sexto triunfo en nueve presentaciones.

Asimismo, la pupila ganadora de Cox arrojó dividendo de $3.54 a ganador, $2.66 el placé y $2.30 el show.

Por su parte, el marcador lo completaron Foie Gras en la segunda posición, Evanescence en la tercera, Queen’s Martini en la cuarta y Beauty Reigns en el quinto puesto.

Finalmente, el Chicago Stakes (G2) es parte de la Breeders' Cup Dirt Dozen Bonus Series y en esta ocasión Eclatant, Foie Gras y Evanescense reciben un bono para la cuota de inscripción del Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) de 1 millón de dólares, a celebrar el día 31 de octubre en Keeneland.