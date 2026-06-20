Sorpresa en la recta final: José Luis Ortiz guía a Chip Honcho hacia una victoria contundente en el Ohio Derby (G3)

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La jornada de carreras se celebró este sábado 20 de junio en el hipódromo de Thistledown, ubicado en ubicado en Ohio, Cleveland, la cual contó con una cartelera de 12 carreras, que incluyó cinco pruebas stakes que repartieron casi un millón de dólares combinadas entre ellos.

A la altura de la última competencia se corrió la prueba central: El Ohio Derby (G3) de $500.000, para el recorrido de 1.800 metros (1 1/8 millas) donde en un principio iban a participar diez potros de tres años, pero tras el retiro de Zinhal (número 6), la nómina se redujo a nueve competidores inscritos.

Desarrollo de la carrera: Ohio Derby (G3) Thistledown Datos Hípicos

Al momento de darse la partida el zaino Robusta (número 2), bajo la monta del reconocido jinete venezolano Emisael Jaramillo, tomó el control de la prueba. El ejemplar marcó un primer parcial de 22.72 para los 400 metros iniciales, mientras Desert Gate (número 8), con Flavien Prat, venía cerca junto al resto del grupo .

Al recorrerlos 800 metros en 47.30, Robusta conservó la vanguardia por la parte interna. Desert Gate igualó su posición por fuera y ambos protagonizaron un intenso duelo cabeza a cabeza durante el tramo de la recta opuesta, donde registraron 1:12.36 para los 1.200 metros.

En la entrada de la recta final, Ocelli (número 5) y Desert Gate se alternaron en la punta. En ese instante, el potro Chip Honcho (número 3), conducido por el jinete boricua José Luis Ortiz, accionó con fuerza por fuera para doblegar a sus rivales y cruzar el espejo con absoluta claridad.

El resto de los parciales quedaron así: La milla lo recorrió en 1:38.34 para finalizar en 1:51.16 el trayecto de los 1.800 metros.

La pizarra oficial la completaron Ocelli (tercero en el Derby de Kentucky y cuarto en el Preakness Stakes) en el segundo puesto, Trendsetter en la tercera casilla, Desert Gate en el cuarto lugar y Chad Allan en la quinta posición.

Chip Honcho fue entrenado por Steve Asmussen y es un producto de Connect en Miss My Rose por Magician. El ejemplar regresó a la competición tras un corto paro de 36 días y alcanzó su segunda victoria en ocho presentaciones.

En taquilla, el pupilo de Asmussen devolvió dividendos de $7.60 a ganador, $4.60 el placé y $3.60 el show.