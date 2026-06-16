92 años de tradición: Desert Gate reta a participantes del Kentucky y Preakness en prueba valorada por $500,000

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Este sábado el hipódromo de Thistledown, ubicado en Ohio, Cleveland, tienen un escenario de doce competencias en las que incluye cinco pruebas stakes que reparten casi un millón de dólares combinadas entre ellos. El Ohio Derby Stakes (G3) es la prueba central de carta en la cual Desert Gate encabeza a este pelotón de diez caballos de segundo año en carrera.

Thistledown se viste de gala el sábado

Tras dos victorias contundentes en el Hot Springs Stakes y el Texas Derby, Desert Gate se enfrenta a una competencia más dura, y es en la edición 92 del Ohio Derby (G3) ha atraído a un nutrido grupo de diez potros y castrados al hipódromo de Cleveland. Esta carrera de Grado 3, con una bolsa de premios de 500,000 dólares, contará con los terceros clasificados tanto del Derby de Kentucky como del Preakness, además de tres ganadores de carreras de grado.

Entrenado por Bob Baffert y con Flavien Prat como jinete, Desert Gate se perfila como uno de los favoritos en la prueba de 1 1/8 millas contra el experimentado Chip Honcho, que viene de un tercer puesto en el Preakness Stakes (G1).

Otro de los rivales a considerar es Ocelli, quien, con un tercero en el Derby de Kentucky y cuarto en el Preakness; Albus, ganador del Wood Memorial (G2) antes de tener un problemático 15º puesto el primer sábado de mayo; y Trendsetter, ganador del Lexington Stakes (G3) de Keeneland hace dos carreras.

El Ohio Derby (G3) es la última de cartelera e inicia a las 6:20 p.m. hora venezolana.