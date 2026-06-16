Sunday Boy y Spirit of New York por el Spectacular Bid Stakes de $150,000 de la New York Division Series

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Este sábado se disputan diez carreras en el circuito de Aqueduct, New York, en lo que es el festival de carreras de Belmont at the Big A. dentro de este grupo de competencias fue incluido el Spectacular Bid Stakes valorado en $100 mil exclusivas para ejemplares nacidos y criados en New York. Esta prueba atrajo a nueve ejemplares de tres años, encabezados por Spirit of New York, con la monta de Manuel Franco y Sunday Boy con el piloto Christopher Elliott.

Spirit of New York y Sunday Boy por la conquista

Spirit of New York, propiedad de Michael Dubb, The Elkstone Group, Winners Win y Mark Parkinson, regresa al lugar donde obtuvo su victoria en el Bertram F. Bongard Stakes en la división de la New York Stallion Stakes Series. En esta ocasión participa en el Spectacular Bid de $150,000, una carrera de velocidad de seis furlongs sobre césped.

Entrenado por Adam Rice, el castrado hijo de Honest Mischief se impuso por medio cuerpo a otros caballos criados en Nueva York en la misma pista y distancia en septiembre. Manny Franco, de nuevo está en os hierros. Spirit of New York se ha preparado para su debut de temporada con una serie de entrenamientos en la pista sintética de Presque Isle Downs, incluyendo un recorrido de media milla en 50,40 segundos el 10 de junio.

Sunday Boy, con la monta del venezolano Christopher Elliott, busca su primera victoria en esta superficie (grama), donde ha corrido tres veces. Entrenado por Jim Ryerson, el hijo de Central Banker, ganó el NYSSS Great White Way Stakes de $500,000 en su temporada juvenil con una victoria contundente.

La Spectacular Bid Stakes está programada como la séptima carrera del programa de 10 carreras del sábado. Hora de inicio a las 4:13 p.m. hora venezolana.