¡Allá Rodó!: Aparato de salida "partió mal" y cayó a un lago en este hipódromo

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Un insólito accidente paralizó por un momento los corazones de los aficionados en el hipódromo de Sportsbet Sandown, en Australia. Tras finalizar la séptima carrera de la jornada, la pesada estructura de las gateras de salida perdió el control debido a la pista mojada, rompió una valla de contención y cayó directamente a un lago interior con dos operarios a bordo, quienes afortunadamente salieron completamente ilesos.

Hipismo: Aparato de salida partió mal y cayó a un lago en este hipódromo

El percance ocurrió mientras el equipo de pista realizaba las maniobras habituales para retirar la estructura desde la línea de salida de los 2,400 metros. Las constantes lluvias sobre el trazado de Sandown Hillside provocaron que el terreno estuviera sumamente resbaladizo, lo que causó que el remolque perdiera tracción y retrocediera sin control hacia la zona del agua.

La estructura metálica se precipitó desde una altura de entre 4 y 5 metros hasta hundirse parcialmente en el lago artificial del recinto. El momento generó máxima tensión debido a que dos trabajadores de la pista viajaban en la parte trasera de las gateras al momento del impacto.

De manera milagrosa, el jefe de comisarios de Racing Victoria confirmó poco después que ambos operarios fueron rescatados del agua y evaluados de inmediato por el personal médico, resultando ilesos y sin lesiones de gravedad. Gracias a la rápida reacción del personal y a la disponibilidad de unas gateras de respaldo, la octava carrera del programa pudo celebrarse a la hora prevista (4:05 p. m.), permitiendo el cierre de la jornada hípica sin más contratiempos.