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El jinete aprendiz Yedsit Hazlewood ratifica su condición como la figura más destacada de la presente temporada 2026. Tras consolidarse en la cima de la estadística del meeting en Laurel Park, el joven fusta mantiene un ritmo arrollador en el óvalo ubicado en la Costa Este de los Estados Unidos.

Su compromiso con la excelencia profesional quedó patente este viernes 19 de junio, jornada en la cual aceptó cinco montas en el recinto hípico de Maryland. Esta alta demanda por sus servicios demuestra la confianza depositada por entrenadores y propietarios, quienes ven en Hazlewood al talento emergente con mayor proyección del momento.

La consistencia de sus resultados no solo lo afianza en el primer lugar del escalafón, sino que refuerza su candidatura a los premios de final de temporada. Con cada carrera, Hazlewood demuestra una madurez táctica poco común para un aprendiz, factor determinante en su ascenso meteórico dentro de la exigente hípica estadounidense.

Triunfo: Laurel Park Dinero Producido Datos hípicos

El látigo panameño obtuvo victoria en la segunda competencia, la cual se disputó un Claiming de 18.000 dólares, con la tordilla Tipmanee (número 5), presentada por José Corrales, con crono de 1:13.31 para el tiro de seis furlones (1.200 metros) y arrojó un dividendo de $3.00 a ganador, $2.10 tanto el placé como el show.

Este éxito eleva la cuenta del látigo a 173 triunfos en el año y $5.560.948 en ganancias. En el ámbito global de su trayectoria, el balance asciende a 310 victorias y $10.012.817 producidos en apenas dos años de actividad en la Unión Americana.

Agenda: Día sábado Laurel Park

Para este sábado, el joven tendrá un total de 10 compromisos en Laurel Park:

Sábado 20 de junio: