Belmont Park habilitará su nueva pista de tapeta: Conoce los horarios y restricciones

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Ante el inminente cierre del hipódromo de Aqueduct el próximo domingo 28 de junio, los movimientos para reactivar el óvalo de Belmont Park de cara a su inauguración en septiembre avanzan con firmeza. La New York Racing Association (NYRA) anunció la habilitación de dos de las superficies que formarán parte del remozado escenario hípico, y así se abrirán las instalaciones exclusivamente para entrenamientos a partir de la próxima semana.

Durante los últimos dos años, la pista de entrenamiento denominada “Pony Track”, ubicada en el lado este del trazado principal, ha soportado la mayor carga de trabajo debido al volumen de ejemplares alojados en el recinto.

Las nuevas superficies de Belmont Park

El icónico óvalo, que en el futuro retomará la sede del Belmont Stakes (tercer paso de la Triple Corona), habilitará de manera limitada su pista principal de arena y la nueva pista de material sintético (tapeta), de acuerdo con el comunicado emitido por la NYRA.

A partir de este lunes 29 de junio, y en paralelo con las obras de construcción de la nueva tribuna y el área interna del óvalo, la pista de tapeta funcionará de 5:30 a 7:00 de la mañana. Su uso estará restringido a los días lunes y martes, únicamente para galopes y trotes ligeros.

Por su parte, la pista principal de arena entrará en actividad el miércoles 1 de julio, en horario de 5:30 a 8:00 de la mañana, y estará disponible de miércoles a domingo. La NYRA notificará posteriormente la fecha exacta en la que se permitirán los briseos o entrenamientos cronometrados.

“La apertura de estas superficies totalmente renovadas supone un hito importante en la remodelación de las infraestructuras de carreras y entrenamiento de Belmont Park”, declaró Andrew Offerman, vicepresidente senior de Carreras y Operaciones de la NYRA.

La pista de tapeta, de una milla de longitud, cobrará especial protagonismo durante el invierno. Allí se ha elaborado una programación con competencias atractivas para ejemplares que hacen campaña en circuitos como Woodbine (Canadá). De igual manera, servirá como superficie de contingencia cuando deban cancelarse las carreras pautadas originalmente sobre la grama.

De esta manera, la nueva configuración de Belmont Park contará con su tradicional pista de arena de 1 1/2 millas, dos óvalos de grama y la flamante pista sintética.