¡Más de $17 millones por repartir! Así se distribuye el calendario selectivo de Belmont Park para la temporada de otoño 2026

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Entramos en el quinto mes del año y la expectativa por tener las carreras en el remozado hipódromo de Belmont Park, sigue en aumento. El circuito hípico ubicado en Elmont, a partir de esa fecha será el principal hipódromo de Estados Unidos.

El calendario selectivo de la temporada de otoño está listo. Son 72 carreras especiales que repartirán más de $17,700,000, encabezadas por la histórica Jockey Club Gold Cup (G1) de $1,000,000, competencia que en los últimos años se celebró en Saratoga y en esta oportunidad retorna a su casa original para lo que será su edición número 107.

Los eventos de Grado 1 que formarán parte del nuevo Belmont Park

La Jockey Club Gold Cup no es la única carrera de Grado 1 que estará celebrándose en el reconstruido circuito de Nueva York. Otras competencias como el Joe Hirsch Turf Classic (G1) el 26 de septiembre, el Champagne Stakes y el Frizette el 3 de octubre, integran el cuadro de carreras selectivas y estas tres últimas tendrán $500,000 en premios.

Algunos eventos que fueron parte del calendario selectivo de Aqueduct, el cual cerrará sus puertas para siempre el domingo 28 de junio, han sido trasladados para Belmont Park, como el caso de la icónica Cigar Mile (G2) y el Remsen (G2).

También, las competencias restringidas para los ejemplares New York-Bred tendrán su escena como el Joseph A. Gimma Stakes, Bertram F. Bongard, la Empire Classic y Empire Distaff Stakes, y las relacionadas con la New York Stalion Series.

La última selectiva de la nueva era de Belmont Park en este 2026 será el Go For Wand Stakes de $175,000 para yeguas de 3 años y más edad en recorrido de una milla. Es importante acotar que, por el momento, este calendario selectivo no comprende carreras de Stakes en superficie de arena sintética, la cual fue construida para ampliar las opciones para que los propietarios puedan a correr a sus ejemplares, en el caso de que las carreras de grama no se puedan efectuar por el tema del invierno.