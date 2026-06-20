Royal Ascot: Almeraq gana en final de foto y en épica batalla el Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Grupo 1)

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Este sábado 20 de junio, es el último día de carreras en el Festival Royal Ascot, la cual presenta una programación de siete competencias, entre ellas el Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Grupo 1)que se disputó en la cuarta carrera para ejemplares de cuatro y más edad, en distancia de 6 furlones (1.200 metros) y con una nómina 18 participantes.

Una actuación con final de foto: Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Gr. 1) Royal Ascot Datos Hípicos

El ganador fue para Almeraq (número 1) en final de foto, junto con el japonés Satono Reve (número 14) que protagonizó una remontada final eléctrica, aunque debió conformarse con la segunda posición por segundo año consecutivo, mientras que la yegua australiana Joliestar (número 17) favorita en las apuestas arribó en la tercera posición.

El tiempo total de la competencia selectiva fue de 1:11.83 para el trayecto de los seis furlones.

El pupilo de Haggas pagó 38-1 para las apuestas internacionales por lo que arrojó un dividendo de $78.50 a ganador y $19.60 el placé.

Éxito para el equipo Haggas

Al obtener este éxito, Almeraq, montado por Tom Marquand y presentado por William Haggas, inscribe su nombre en un palmarés que reúne a la élite del turf mundial, a fin de reafirmar el excelente trabajo realizado por su equipo de preparación durante los meses previos a esta cita.

La victoria de Almeraq no solo premia la paciencia de sus propietarios, sino que abre las puertas a un futuro prometedor. Con este nivel de forma, el caballo se posiciona como una de las estrellas a seguir en el panorama internacional de la velocidad.