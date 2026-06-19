Oficial: la Empire Trillium Series patrocinada por La NYRA y Woodbine tienen nombres

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Un comunicado de prensa de la Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) y Woodbine anunciaron el 3 de marzo la Empire Trillium Series, un programa de 14 carreras con apuestas restringido a caballos nacidos en Nueva York o Canadá con un valor total de $3,2 millones.

Las nominaciones han sido anunciadas

Las nominaciones para los potros de 2 años nacidos este año para la Serie Empire Trillium cierran el viernes 19 de junio. La Serie Empire Trillium comenzará con cuatro eventos de $200,000 para potros de 2 años el 26 de diciembre en la nueva pista Tapeta del renovado Belmont Park. Las fechas son tentativas y están sujetas a aprobación final.

Belmont Park compartirá el escenario para el evento

La Empire Trillium Series comenzará en el nuevo y renovado Belmont Park con ocho carreras que se disputarán entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 en la nueva pista para todo clima Tapeta de 1 milla de Belmont. Belmont Park reabrirá sus puertas el 18 de septiembre de 2026.

Cada una de las cuatro carreras de stakes programadas para el 26 de diciembre lleva el nombre de caballos criados en New York.

La primera edición a nombre de Tiz the Law Stakes; un sprint de seis furlongs para potros de dos años.

Bar of Gold Stakes; para las potras de primer año. Esta carrera era anteriormente el Maddie May Stakes, una milla de una sola curva para potrancas de dos años criadas en New York en el hipódromo de Aqueduct.

Gander Stakes para potros de dos años en 1,700 metros en arena.

Saratoga Dew Stakes, ahora exclusiva para dosañeras. Antes era para 3 y más años y no se corrió en el 2025.

Mientras que el sábado, 23 de enero, los eventos principales de la serie en Belmont Park serán las ediciones inaugurales del Long Island Derby de $300,000 y Long Island Oaks, sobre nueve furlongs en Tapeta para potrancas de dos años y potrancas de dos años, respectivamente.

Woodbine tendrá seis carreras para la serie

El hipódromo de Woodbine albergará seis carreras para caballos de 3 años en adelante, incluyendo cuatro eventos de $200,000 que consisten en carreras de velocidad de seis furlongs para potros y potras en Tapeta durante la primavera de 2027, seguidas de carreras de velocidad de siete furlongs en Tapeta en las mismas categorías en julio de 2027.

Las carreras con sede en el hipódromo de Woodbine estarán encabezadas en junio de 2027 por dos eventos de $300,000, uno para potros potros y potras de 3 años, en una milla sobre césped.

Fuente: NYRA.com