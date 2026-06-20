Winplaceandshow con Edwin González conquista en final dramático el Azalea Stakes de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Gulfstream Park albergó este sábado 20 de junio una intensa cartelera de 11 competencias, como parte de su programación habitual dentro del Royal Palm Meet. El evento principal destacó por la inclusión de un Stakes sin grado, que reunió a lo más selecto de la pista.

La décima competencia del programa se corrió el Azalea Stakes, reservada para potras de tres años en distancia de siete furlongs (1.400 metros) en pista de arena. La lista original de siete competidoras sufrió una modificación tras el retiro de Win Bet Only, lo cual dejó un grupo final de seis participantes en la pista.

Victoria: Azalea Stakes Gulfstream Park Datos Hípicos

La victoria correspondió a Winplaceandshow (número 1), bajo la conducción del jinete venezolano Edwin González. La yegua sostuvo un duelo dramático con Permian Basin (número 6) en los metros finales. González mantuvo la presión y, con un avance sostenido, logró cruzar el espejo a cabeza.

La ganadora detuvo el cronómetro en 1:24.41 para el trayecto de 1.400 metros.

Winplaceandshow es una hija de Win Win Win en Honey Talk por Distorted Humor. Bajo el entrenamiento de Joseph Orseno, la potra defendió los colores del D.J. Stable LLC and Cotran, Robert.

Con este triunfo, la tresañera alcanza su cuarta victoria en seis presentaciones oficiales. En las taquillas, devolvió dividendos de $5.40 a ganador, $3.40 el placé y $2.60 el show.

La pizarra oficial la completaron Permian Basin en el segundo puesto, Wander Woman en la tercera posición, Sorokin en el cuarto lugar y Flowko en el quinto puesto.