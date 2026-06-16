Emisael Jaramillo con Robusta por la sorpresa en el Ohio Derby (G3) de Thistledow

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La jornada de carreras del sábado en el hipódromo de Thistledown tiene una programación de 12 carreras donde la prueba principal se correrá en la última competencia, en la cual se realizará una nueva edición del Ohio Derby (G3) de $500.000 en recorrido de 1.800 metros donde van a participar diez potros de tres años.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo con Robusta por la sorpresa en el Ohio Derby (G3)

Uno de los ejemplares que tiene su participación en la selectiva de la jornada en el recinto de Ohio, es el potro de tres años, Robusta, bajo la presentación del entrenador Doug O’neill, quien le vuelve a dar la monta al jockey profesional venezolano Emisael Jaramillo.

Robusta es un hijo de Accelerate en Urbane Legend por Into Mischief, el cual lleva una campaña de una victoria en seis presentaciones y poco más de $80.000 en dinero producido para su propietario y criador, Calumet Farm.

Debemos recordar que el tresañero viene de correr dos de las tres pruebas de la Triple Corona, donde llegó 14 en el Kentucky Derby (G1) y luego noveno en el Preakness Stakes (G1) que se realizó en el recinto de Laurel Park.

Su única victoria como purasangre la logró el pasado nueve de enero del año en curso con la monta del jockey venezolano en un Maiden Special Weight celebrado en Santa Anita Park y luego lo colocaría segundo en el San Felipe Stakes (G2) en el mismo recinto

Entre los rivales de fuerza que tiene en la carrera están el potro Ocelli, tercero en el Derby de las Rosas, con la monta del Tyler Gaffalione y el ejemplar Chip Honcho del entrenador Steven Asmussen y la monta de José Ortiz. El afamado Bob Baffert participará con el potro Desert the Gate y le da la monta a Flavien Prat.