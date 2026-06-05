Más allá de Kalsa y Tinta Fina: La incógnita del cierre que promete reventar la taquilla del 5y6 en La Rinconada

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El fervor por las apuestas en la competencia de cierre del 5y6 nacional se intensifica en el ambiente hípico. La atención de la mayoría de los analistas y aficionados se volcó de manera rápida hacia la potranca Kalsa, a quien un sector numeroso de la afición ya señala como la principal favorita de la carrera, e incluso la catalogan con la etiqueta de "línea" o base fija para los cuadros.

En la acera de enfrente, Tinta Fina surge como el otro nombre de peso que cautivó el interés del público apostador, lo que perfila en el papel un duelo de alta tensión en la pista de Coche.

Información: Datos de última hora La Rinconada

Sin embargo, a medida que las horas ceden el paso a la expectativa por la vigésima cuarta reunión del año en el Hipódromo Internacional de La Rinconada, un dato de última hora sacude el panorama. Esta valiosa información modifica los análisis de los expertos y atrae de forma inmediata las miradas y las estrategias de los apostadores que buscan asegurar los mejores dividendos en el juego de las mayorías.

El escenario de esta intriga hípica será la decimocuarta competencia del programa oficial, sexta válida para el 5y6 nacional, un llamado exclusivo para yeguas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, nacidas tanto en Venezuela como en el exterior. Un numeroso lote de 14 aspirantes saltará a la pista en busca de la victoria. Precisamente en este grupo, el nombre de la importada chilena Eliafrancis (01) comenzó a sonar con insistencia en los debates de los conocedores del turf y en los centros hípicos del país.

Se trata de una corredora zaina de cuatro años, hija de Alfonso en Rene’s Kisses por el acreditado semental Indian Charlie. Luego de superar algunos contratiempos físicos y de entrenamiento en las semanas previas, la nieta de Indian Charlie regresa formalmente a la acción. Para este compromiso, la conducción recaerá en las manos del jinete aprendiz Omar Rivas, quien saldrá a la pista con un hándicap reglamentario de 54 kilogramos en procura de un triunfo que rompa las proyecciones iniciales.

El historial de esta presentada por el entrenador Jorge Salvador para los tradicionales colores del Stud "Doña Ester-Alabama" revela que la yegua reaparecerá en las pruebas públicas tras un ayuno profesional de 77 días. En su última presentación en el óvalo caraqueño, la importada arribó en la sexta posición del marcador.

No obstante, el cuerpo de comisarios y los reportes de pista registraron que esa tarde la yegua cargó hacia afuera durante todo el trayecto, un inconveniente profesional que afectó su rendimiento definitivo. Con este problema corregido en los entrenamientos matutinos, Eliafrancis se transforma en el enemigo oculto capaz de desplazar a las grandes favoritas en la propia raya de sentencia.

Mesa servida: Carrera de los Acumulados 5y6 nacional

Hasta el momento, la campaña de la importada Eliafrancis en la arena de Coche registra dos actuaciones sin victorias. De esta manera, al resonar el tradicional grito de ¡partida!, los 1.100 metros de esta emocionante carrera de cierre garantizarán un espectáculo inolvidable. La paridad entre los purasangres participantes augura un auténtico desafío para los pronosticadores, mientras que la afición disfrutará la adrenalina al máximo desde las tribunas del óvalo caraqueño.