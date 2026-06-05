Para los indecisos: El ajuste de pista de esta potra que mete miedo en el Clásico “Hipódromo La Rinconada" (GI)

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La vigésima cuarta reunión de la temporada presentará un atractivo programa de 14 competencias, donde destaca de forma nítida el XCVIII Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I). La atención de la afición se concentrará de manera especial en esta prueba, pautada como la décima tercera del orden y quinta válida para el tradicional juego del 5y6. La carrera, eje central de la jornada dominical, servirá de escenario para medir el talento de las tresañeras nativas en el exigente trayecto de la milla (1.600 metros).

En el lote de participantes resalta la hija de King Seraf, Latina Parts, defensora del número 2 en su gualdrapa. Por la contundencia de su anterior victoria, se erige como una carta obligada en la trifecta. La valiosa corredora acudirá a la cita luego de un breve ayuno profesional de 43 días. Un eventual triunfo mantendrá vivas las esperanzas de su joven entrenador de conquistar la Triple Corona; por tal motivo, aseguró los servicios del estelar Robert Capriles enérgico jinete con quien busca garantizar el éxito. Cabe destacar que esta yunta marcha invicta en la presente campaña con impecable registro de cuatro victorias en igual número de compromisos (4-4).

Potra: Contenida y Fenomena Datos Hípicos

La revista especializada Gaceta Hípica la señala en sus páginas como la segunda cotizada de la competencia y principal enemiga de la gran favorita, Madame Karina. Latina Parts, nacida de la unión de King Seraf en Visionaria, detuvo el cronómetro en 86" exactos para la distancia en su más reciente demostración, registro que avala su enorme oportunidad en el exigente tiro de los 1.600 metros.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de Humberto Correia Jr. estuvo en la pista el jueves 04 de junio, trabajó: 14,4 27 39,1 (600MTS) (EP) 52,3 2P 67/ de 2da vuelta, contenida y fenómena con remate de 12,1 Ángel. Publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigas en la carrera: La Rinconada